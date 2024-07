Za nami wielkie emocje związane z najpopularniejszym show tej wiosny. Wczoraj wieczorem poznaliśmy zwyciężczynię pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" zrealizowanego przez telewizję Polsat. Przez wiele lat show było emitowane w konkurencyjnej stacji, która zdecydowała się jednak z niego zrezygnować. Po 11 tygodniach najlepsza okazała się Aneta Zając, która w ścisłym finale pokonała Joannę Moro. Przypomnijmy: Aneta Zając wygrała "Taniec z Gwiazdami"

Emocje w finałowym odcinku były ogromne - każdej z pań zależało na wygranej, choć od dawna mówiło się, że bardziej zdeterminowana i nastawiona na wygraną jest Moro, to również ona zbierała wyższe oceny od jury. Zając mogła natomiast liczyć na ogromne wsparcie widzów, którzy oddawali na nią głosy, dzięki czemu zawsze awansowała do kolejnego odcinka bez większego problemu.

Po wczorajszym finale udało nam się porozmawiać z finalistkami. Ciężko było chwilę po zakończeniu show, uzyskać od nich informacje o tym jak się czują, ponieważ obie były jeszcze w szoku po ogłoszeniu wyników. Aneta nie mogła uwierzyć, że to właśnie do niej trafiła Kryształowa Kula, ale sama wygrana ogromnie ją cieszy.



Nie zdaję sobie sprawy z tego, że wygraliśmy tę edycję ze Stefem. No to niesamowite emocje są tam na pakiecie. Ogromnie się cieszymy, aż brakuje mi słów, żeby to powiedzieć. Ten program dał mi możliwość poznania fantastycznych ludzi. Sama dla siebie wyniosłam większą pewność siebie. - zdradza.