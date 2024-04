Aneta i Robert Żuchowscy mają powody do radości. To już kolejny raz kiedy para świętuje ważne wydarzenie w ich życiu, ale tak dobrze nigdy nie było. Spójrzcie tylko na te kadry! Tak wygląda szczęśliwa rodzinka.

Niedawno Aneta Żuchowska wybrała się w podróż z koleżankami i zostawiła męża w domu z dziećmi. Kobieta zregenerowała swoje siły i nic wówczas nie zwiastowało, że w życiu Żuchowskich będzie powód do świętowania. A jednak! Aneta i Robert poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" i właśnie mijają trzy lata od ich ślubu. Program polega na tym, że dwoje całkowicie obcych ludzi spotyka się w urzędzie stanu cywilnego, żeby zawrzeć związek małżeński i nie zawsze rodzi się między nimi uczucie. Tu było inaczej! Żuchowscy są w sobie szalenie zakochani, a teraz Aneta nie kryje swojej radości i z tej okazji postanowiła podzielić z fanami romantycznym nagraniem:

Na komentarze fanów nie trzeba było długo czekać, ponieważ natychmiast ruszyli do gratulacji: