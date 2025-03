Wioletta Radzanowska to jedna z uczestniczek czwartej edycji programu "Farma", który był emitowany na antenie Polsatu. 35-letnia instruktorka fitness i stylistka rzęs na co dzień mieszka w Gdańsku oraz Hamburgu. Jej życie od zawsze związane było ze sportem i nie ukrywa, że kocha aktywność fizyczną. W programie nie ukrywała, że jest zakochana i od wielu lat jest w szczęśliwym związku. Teraz pokazała zdjęcie z partnerem i już tego nie ukrywa. Co za nowina!

Wiola z "Farmy" przekazała nowinę

Wiola zanim wzięła udział w "Farmie" była też influencerką, a obecnie też jest bardzo aktywna na platformach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Dzieli się tam swoimi pasjami, codziennym życiem oraz efektami pracy jako trenerka personalna. Ostatnio opublikowała wspólne zdjęcie z partnerem, Krzysztofem i podziękowała mu za ogromne wsparcie, jakim obdarzył ją w ostatnich miesiącach:

Z moim Kowbojem. Dziękuję Ci z całego serca za to, że przez te 8 miesięcy byłeś przy mnie i dostosowałeś się do wszystkiego, co wiązało się z moim udziałem w programie. Twoje wsparcie i cierpliwość znaczyły dla mnie bardzo dużo.Kocham napisała na Instagramie Wiola z 'Farmy'

Kontrowersje między Wiolą a Danką po finale "Farmy"

Relacje między Wiolą a Danką od początku udziału w programie "Farma" były napięte. Obie uczestniczki reprezentowały odmienne podejścia i wartości, co prowadziło do licznych spięć. Danka, znana z przywiązania do tradycyjnych wartości, postrzegała Wiolę jako przedstawicielkę nowoczesnych trendów, z którymi nie do końca się zgadzała.

Po zakończeniu czwartej edycji programu "Farma" konflikt między uczestniczkami Wiolą i Danką przybrał na sile. W mediach społecznościowych i wywiadach obie panie nie szczędziły sobie ostrych słów, ujawniając kulisy swojego sporu. Danka oskarżyła Wiolę o promowanie nowoczesnych standardów piękna, podczas gdy Wiola zarzuciła Dance negatywne wypowiedzi na jej temat po zakończeniu show. Danka w wywiadach podkreślała różnice między nimi, podkreślając, że każda z nich jest zupełnie inna i ma inne priorytety w życiu. W rozmowie z Party.pl powiedziała:

Nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, to są dwa różne światy. Ja nic do niej nie mam, ona może być taka jaka jest. Z resztą uczestników też mam taki słabszy konflikt. Nie ukrywam, że wpłynęła na to na pewno też Wiola. Najlepszy kontakt mam z Kają i oczywiście też kibicuję, jestem też w kontakcie z rodziną górali powiedziała wprost Danka.

Ponadto, Danka ujawniła, że nie utrzymuje kontaktu z większością uczestników "Farmy", sugerując, że wpływ na to miała Wiola.

Spodziewaliście się takiego obrotu sytuacji?

Co dalej z programem "Farma"?

Czwarty sezon "Farmy" dobiegł końca, jednak zanim widzowie usłyszeli, że to Bandi wygrywa program, prowadzące przekazały, że ruszają castingi do piątej edycji. Nie ma wątpliwości, że fani pokochali ten format. Kiedy ruszy "Farma 5"? Na szczegółowe informacje z pewnością będzie trzeba poczekać jeszcze długo.

