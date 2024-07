Agnieszka Kaczorowska zniknęła na pół roku z telewizji. Odeszła z "Tańca z gwiazdami", by zająć się karierą turniejową. Niestety nic z tego nie wyszło. Teraz wraca do polsatowskiego show. Magazyn "Flesz", zapytał tancerkę, co się stało?

Na wiosnę wracam do "Tzg", ale chcę podkreślić, że nigdy nie mówiłam, że odchodzę na zawsze. Po prostu pół roku temu powiedziałam produkcji, że potrzebuję przerwy. Chciałam wtedy odetchnąć. Miałam nadzieję zawalczyć o swoje marzenia, czyli wrócić do tańca sportowego. Ale… Niestety nie udało się. Nasza współpraca nie potrwała długo… Ale powiem, że choć cały rok 2016 był dla mnie bardzo trudny, to dał mi kilka ważnych lekcji i za to jestem mu wdzięczna", powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Tancerka nie chce rozpamiętywać tego, co było złe. Nie chce wracać do nieporozumień ze swoim byłym partnerem tanecznym Kamilem Kuroczko, który oskarżył ją o oszustwo. Teraz stawia na nowe wyzwania! Agnieszka Kaczorowska otworzyła swój sklep z butami do tańca, występuje w musicalu "Karol" o Janie Pawle II i... plotkuje się, że znalazła nową miłość!

Czy Agnieszka Kaczorowska jest zakochana?

Na pytanie, czy w ciągu ostatniego pół roku, znalazła nowych przyjaciół, tancerka odpowiedziała magazynowi "Flesz", że kiedyś nie było szans, bym zauważyła obok siebie ciekawą osobę, bo zawsze dokądś się spieszyła. Dopiero teraz zaczęła zauważać, że wokół jest wiele wspaniałych osób, które chętnie umówią się z nią na kawę. Natomiast na pytanie, czy znalazła nową miłość, usłyszeliśmy ciekawą odpowiedź:

Tę sferę życia postanowiłam zatrzymać dla siebie. Popełniłam już kilka razy ten błąd, że opowiadałam o uczuciach. Ale, jak widzisz, teraz zmądrzałam, powiedziała w magazynie "Flesz" Agnieszka.

Czyżby Agnieszka faktycznie miała coś do ukrycia? Więcej na ten temat w nowym "Fleszu".

Agnieszka Kaczorowska wraca do Tańca z gwiazdami

Agnieszka znalazła nową miłość? Tancerka jest w tym temacie bardzo tajemnicza!

