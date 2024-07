Agnieszka Kaczorowska boi się, że odpadnie z "Tańca z Gwiazdami"? Jak donosi dziennik "Fakt" tancerka upatruje to w braku bliskości ze swoim partnerem, czyli Nikodemem Rozbickim, który zagrał też w nowym serialu Polsatu "Powiedz TAK!". Nie da się ukryć, że Agnieszka Kaczorowska ma wysoko postawioną poprzeczkę, ponieważ z poprzednimi partnerami udało jej się zajść naprawdę wysoko i miała z nimi świetne relacje. Nie raz plotkowano także, że z niektórymi z nimi romans, co oczywiście okazywało się nieprawdą. Podobno aktorka i tancerka chciała nawiązać lepsze relacje i zbliżyć się do Nikodema:

Agnieszka próbowała też zbliżyć się do Nikodema, ale on okazał się odporny na jej zaloty. Naczytał się o niej i teraz trzyma dystans. Zresztą jest przy niej speszony, bo ona uważa się za największą gwiazdę programu. - mówi informator Faktu.

Z Krzysztofem Wieszczkiem gwiazda wygrała trzecią edycję "Tańca z Gwiazdami", Łukasza Kadziewicza doprowadziła do finału, a z Rafałem Maślakiem zajęła 6. miejsce. Teraz już od pierwszych odcinków wraz z Nikodemem Rozbickim zbiera niskie noty, a w ostatnim odcinku byli zagrożeniem.

Jest bardzo roztrzęsiona, nie spodziewała się, że grozi jej tak szybkie pożegnanie z programem. A winą obarcza Rozbickiego - dodaje informator "Faktu".

Z naszych informacji wynika jednak, że Agnieszka i Nikodem świetnie się ze sobą dogadują, a tancerka nie boi się o swój udział w show, ponieważ jest pewna, że aktor, pod jej okiem, zrobi postępy. W najbliższym odcinku Agnieszka i Nikodem zatańczą cha-chę. Jak im pójdzie w piątek?

