Agnieszka Kaczorowska o romansie z Łukaszem Kadziewiczem

Agnieszka Kaczorowska przerywa milczenie w sprawie romansu z Łukaszem Kadziewiczem. Aktorka i tancerka znalazła się na okładce "Gali". W środku, w bardzo szczerym wywiadzie, dementuje wszystkie plotki, które pojawiły się na ich temat. Tłumaczy również, dlaczego przypięto jej łatkę "uwodzicielki".

Kiedyś Agnieszka Kaczorowska była kojarzona głównie z rolą skromnej Bożenki z serialu Klan. Odkąd wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", udowodniła wszystkim, że nie ma nic wspólnego ze swoją bohaterką. Pokazała, że jest bardzo seksowną kobietą, pewną siebie i z apetytem na sukces. Jej życiem prywatnym zainteresowała się więc prasa. Każdy kolejny partner w programie był jej potencjalnym partnerem życiowym. Kaczorowska ma tego dość:

Po głośnym związku z 40-letnim mężczyzną, który nie przetrwał, Agnieszka postawiła na karierę. Nie chce angażować się w kolejną relację. Wierzy, że w końcu znajdzie prawdziwą miłość. Bycie kochanką nie jest dla niej:

Od kilku tygodni prasa żyje romansem Agnieszki i Łukasza Kadziewicza. Para świetnie radzi sobie na parkiecie (są w finale show!), ale też dobrze dogaduje poza nim. Tancerka tłumaczy w "Gali", że takie plotki godzą w ich pracę:

Świetnie się dogadujemy, nie będę tego ukrywać. Dzięki udziałowi w „Tańcu..”, dobrze się poznaliśmy. Plotki o rzekomym romansie utrudniają nam przygotowania do kolejnych odcinków. Boimy się wyjść na wspólny lunch, bo zaraz paparazzi zrobią nam zdjęcia i napiszą, że byliśmy na randce! To okropne, ale był moment, że złapaliśmy się na tym, że coraz bardziej się od siebie oddalamy. Pamiętam jak stanęliśmy na przeciwko siebie i powiedzieliśmy: K***, co my robimy?. Nie dajmy się zwariować. W końcu to my wiemy, jaka jest prawda, a taniec to bliska relacja.