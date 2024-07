Joanna Racewicz odchodzi z TVP. We wtorek pożegnała się z widzami "Panoramy". Dziennikarka znalazła się na liście "do skreślenia" razem z takimi dziennikarzami jak: Piotr Kraśko, Hanna Lis, Karolina Lewicka, Tomasz Lis, Krzysztof Ziemiec. Joanna Racewicz w dzisiejszej "Panoramie" powiedziała, że jest to jej ostatni program. Przypomnijmy, że we wtorek o swoim odejściu z TVP poinformowała również Grażyna Torbicka.

Ponieważ to moje ostatnie spotkanie z widzami "Panoramy", proszę pozwolić, że wszystkim państwu nisko się pokłonię i podziękuję za pięć ostatnich lat. Były naprawdę fantastyczne - powiedziała Joanna Racewicz.

Joanna Racewicz pracę w telewizji zaczynała od "Teleexpressu", potem na dłużej związała się ze stacją TVP 2. W latach 1999–2006 pracowała na stanowisku reportera i prezentera w „Panoramie". W 2004 roku była nominowana do nagrody "Telekamery" magazynu "Tele Tydzień".

Odejście Joanny Racewicz jest o tyle zaskakujące, że dziennikarka straciła męża w katastrofie smoleńskiej. jej mąż porucznik Paweł Janeczek był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. 10 kwietnia 2010 roku leciał z prezydentem Lechem Kaczyńskim na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Joanna Racewicz o sprawie smoleńskiej zawsze wypowiadała się spokojnie, ale podkreślała, że trzeba ją do końca wyjaśnić. Biorąc pod uwagę, że dla ekipy rządzącej katastrofa smoleńska jest jedną z najważniejszych dat w historii, trudno zrozumieć, dlaczego zwalnia dziennikarkę, która w tragedii straciła najbliższą osobę. Może to więc jednak była jej decyzja?

We wtorek z TVP pożegnała się również Grażyna Torbicka.