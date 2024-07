Finał "40 kontra 20" zbliża się wielkimi krokami, a rywalizacja pomiędzy mieszkankami luksusowej greckiej posiadłości jest coraz bardziej zacięta. Czy po wyłączeniu kamer Tom zdecydował się na wiązek z jedną z nich, a może znalazł miłość poza willą? Programowy "Senior" właśnie pochwalił się wymownym nagraniem z romantycznej randki!

"40 kontra 20": Tom na romantycznej randce. "Miłość jest w powietrzu"

Tom Grabowsky z "40 kontra 20" sam siebie porównuje do Hugh Hefnera i swym przenikliwym wzrokiem kusi kolejne piękności. Niestety, niektóre z nich już mają dość niedopowiedzeń i zwodzenia. Podczas ostatniej "ceremonii chaosu" uczestniczki "40 kontra 20" nie miały litości dla Toma, zarzucając, że programowy "Senior" manipuluje nimi, raniąc ich uczucia i ciągle zmieniając swoje zdanie. Do tej pory to Amira, Natalia i Dżoana były uznawane za ulubienie mężczyzny, jednak najnowsze wydarzenia sprawiły, że fani produkcji są przekonani, że to właśnie zjawiskowa Amello z "40 kontra 20" na dobre zawróci mu w głowie.

I choć uczestnicy do końca emisji programu nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy po wyłączeniu kamer, to na instagramowym koncie Toma z "40 kontra 20" właśnie pojawiło się nagranie, które wprawiło jego fanów w osłupienie.

- Miłość jest w powietrzu - pisze krótko Tom z "40 kontra 20" publikując nagranie z romantycznej randki.

I choć Tom Grabowsky jednoznacznie nie zdradził, kim jest szczęściara, towarzysząca mu podczas kolacji, to na nagraniu oznaczył... aż pięć uczestniczek programu. W oznaczeniach widzimy Dżoanę, Natalię, Izabelę, Amirę oraz Amello. Zmyślni fani jednak szybko wykluczyli, że to właśnie ta ostatnia towarzyszy "Seniorowi" podczas randki zauważając, że na nagraniu widać, jaki kolor skóry ma towarzyszka Toma.

- Widać, że to nie Amello. - To nie Amira. Za jasne dłonie - Jasna karnacja, czyżby Natalia? - czytamy w komentarzach.

Niektórzy fani jednak podejrzewają, że Tom po zakończeniu "40 kontra 20" związał się z Izą.

- Coś mam przeczucie ze to jest Iza???????? - Na końcu tego filmiku czarne włosy???? - piszą fani.

Tom z "40 kontra 20" jak dotąd nie potwierdził, jak i nie zaprzeczył tym rewelacjom. Myślicie, że to własnie jedna z oznaczonych na nagraniu uczestniczek skradła jego serce?

