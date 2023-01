"40 kontra 20": Tomek związał się z uczestniczką "Love Island"? Razem wypoczywają na wakacjach

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" rozstali się jesienią ubiegłego roku. Jednak od pewnego czasu pogłoski na temat ich wielkiego powrotu do siebie nie cichną. Plotek nie uciszają również zdjęcia i relacje Mikołaja, które mogą sugerować, że coś jest na rzeczy. Teraz to Sylwia Madeńska zdecydowała się zabrać głos na temat ich relacji. Co zatem ich łączy? Zobacz także: Sylwia Madeńska z "Love Island" zdradziła, ile waży! W ostatnim czasie sporo schudła "Love Island": Czy Sylwia i Mikołaj są razem? Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to zdecydowanie jedni z najpopularniejszych uczestników wszystkich edycji "Love Island" . To właśnie oni wygrali pierwszą polską edycję tego programu, a ponadto udało im się kontynuować swój związek po powrocie do Polski przez rok. W tym czasie wzięli również udział w "Tańcu z gwiazdami" , ale niestety, ostatecznie nie udało im się zbudować zgodnej i szczęśliwej relacji. Sylwia i Mikołaj rozstali się w dość chłodnej atmosferze i wielu fanów było przekonanych, że nie ma szans na odbudowanie ich związku. Jednak od pewnego czasu zaczęły pojawiać się pogłoski, na temat ich rzekomego powrotu do siebie. Wspólne wakacje w Grecji , czy dwuznaczne relacje i zdjęcia Mikołaja , na których między innymi pozował z pieskiem Sylwii, dały fanom do myślenia. Wciąż dopytują zarówno jedną, jak i drugą stronę, jak naprawdę wygląda ich relacja. Tym razem to Sylwia Madeńska zabrała głos, odpowiadając na pytanie fana. - Czy Masz kontakt z Mikołajem? - zapytał jeden z internautów. - Nie ma między nami złej krwi. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Czasem mamy kontakt. Warszawa niby jest duża, jednak nie da się uniknąć siebie wzajemnie -...