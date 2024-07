Dziewczyny nie mogły znieść tego, jak dobrze Amira dogadywała się z Tomem w "40 kontra 20". Chociaż uczestniczka nie miała łatwo w relacjach z "Seniorem", zazdrosne koleżanki nie oszczędzały sobie robienia jej na złość. Kiedy schowały jej kołdrę i poduszkę, po tym jak przyłapały ją w sypialni Toma, Amira straciła cierpliwość. Jak teraz, po ponad roku od nagrywek ocenia tę sytuację? Możecie być zdziwieni.

"40 kontra 20": Amira zaskakująco o Natalii i Dżoanie

Amira w programie "40 kontra 20" bardzo zbliżyła się do Toma. Czy z wzajemnością? Trudno nadążyć za temperamentem "Seniora" który szybko daje uczestniczce nadzieję na coś więcej, by potem cofnąć swoje słowa. Chrapkę na związek z Tomem mają również inne uczestniczki "40 kontra 20". Szczególnie zazdrosne wydają się być Dżoana z "Żon Hollywood" i Natalia. Po tym, jak podejrzewały Amirę o podkradanie się do sypialni Toma, a ostatecznie przyłapanie jej na gorącym uczynku, postanowiły zrobić jej żart i schować całą pościel z łóżka, by nie miała na czym spać, gdy wróci. Ich zachowanie nie spodobało się internautom. A jak tę sytuację, po czasie ocenia Amira?

Dlaczego ja tak z dystansem podchodzę do zabrania kołdry przez Dżoanę i Natalkę? Dlaczego się z tego śmieję? To jest bardzo proste, to było o Jezus... Tak dawno temu, że naprawdę... Zresztą wiecie, ile my teraz mamy lat. One zrobiły show tak naprawdę i dlaczego ja mam dzisiaj płakać, jeśli to tak naprawdę było bardzo śmieszne? Jeżeli dziewczyny by tego nie zrobiły, to nie mielibyśmy się teraz z czego śmiać, proste - stwierdziła.

Amira z "40 kontra 20" nie ma żalu do Dżoany i Natalki o ich zazdrość i małe złośliwości. Przyznała, że oglądając to w telewizji, sama się śmieje:

Poza tym wiecie, jaka jestem. Mam bardzo duży dystans do siebie i jak coś jest śmieszne, to nie będę oszukiwać, że nie jest. Wtedy to było przykre, ale dzisiaj to tak jakby oglądała film, też bym się z tego zaśmiała.

Internauci jednak nie byli tak łaskawi, jak Amira z "40 kontra 20" w ocenie zachowania uczestniczek:

- I co z tego, że Amira była w nocy u Toma, same przecież też mogą iść. Tom, czemu nigdy nie stałeś po stronie Amiry?

- Współczuję tej Amirze, te wiedźmy są okropne ale jednocześnie cwane. Mam nadzieję, że Tom szybko je przejrzy ????

- Nie wiem, w czym problem, to co robi Amira i Tom to nie powinno nikogo obchodzić. Są dorośli i to ich sprawa a dziewczyny zachowują się jak małolaty szczególnie Dżoana pokazała, jaka jest niedojrzała jak na swój wiek????????????????

- Dżoana i Natalka aż mi wstyd mi za was ???????????? Amira dobrze powiedziała ????????????

A wy co sądzicie o całej sytuacji?

