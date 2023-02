"40 kontra 20": Amira zszokowała wyznaniem: "Owszem, jestem w ciąży"

Wszystko wskazuje na to, że ulubienica Toma z "40 kontra 20" na nadchodzącej ceremonii chaosu zbierze najwięcej negatywnych karteczek. To ze względu na fakt, że przez gorący pocałunek z "Seniorem" zaszła za skórę innym uczestniczkom. Padły nawet mocne słowa! "40 kontra 20": Amira namiętnie całuje Toma! Uczestniczki nie kryły oburzenia Wydarzenia w "40 kontra 20" nabierają rozpędu. Wszystko przez to, że poza zabawą, w gre zaczynają wchodzić też prawdziwe uczucia i emocje. Nie brakuje przy tym nawet awantur. Ostatnio zachowanie Toma z "40 kontra 20" rozwścieczyło uczestniczki . Wówczas "Senior" był bardzo wylewny w stosunku do kobiet w willi - zafundował nawet intymny masaż Natalii i Izie. Nie sposób zapomnieć także o jego intensywnej, choć skomplikowanej relacji z Amirą, którą do tej pory chętnie, potajemnie całował. Ostatecznie jednak dał jej przysłowiowego kosza, jednocześnie robiąc sobie przestrzeń na poznanie innych pań. Wówczas rozczarowana dziewczyna stwierdziła, że zamyka ten etap. Wszystko jednak wskazuje na to, że stara miłość nie rdzewieje, co mocno dało się we znaki w minionym odcinku, podczas ślubnej zabawy. Zobacz także: "40 kontra 20": Ostra awantura między Izą i Magdą! Padły mocne słowa Amira została gwiazdą "greckiego wesela" podczas którego na oczach wszystkich namiętnie pocałowała Toma: - Będę Toma całować, tak. Już zmieniłam zdanie - komentowała swoje zachowanie wyraźnie rozbawiona uczestniczka. Do śmiechu jednak nie było pozostałym uczestniczkom, które także walczą o względy "Seniora". Bierna wobec całej sytuacji nie mogła pozostać Joanna, która jest bardzo zaangażowana w relację z Tomem. Ta była bardzo krytyczna wobec tego, co...