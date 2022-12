"40 kontra 20": Kasia ma dość ukrywania związku: "Za długo się już kryliśmy"

Ulubienica Tomka z "40 kontra 20", Kasia rozwścieczyła fanów. Wreszcie zabrała głos w sprawie swojego związku. W sieci zawrzało. Co na to produkcja show?!

"Nie ma już po co oglądać" - grzmią internauci. Wszystko za sprawą tego, że Kasia, coraz śmielej mówi o swojej nowej relacji i miłości życia. Ta jednocześnie na szklanym ekranie w programie "40 kontra 20" walczy o względy młodszego uczestnika, Tomka. Czy piękna blondynka złamała regulamin? Fani formatu nie mają wątpliwości.

"40 kontra 20": Kasia nie stworzy związku z Tomkiem?

Rozkład sił w ekskluzywnej willi oraz na swojskim glampingu nieustannie ulega zmianie. Jeszcze do niedawna to zachowanie Toma z "40 kontra 20" oburzało fanów. Teraz jednak równie wiele zaczyna się dziać u młodszego uczestnika show, Tomka. Ten początkowo pokładał wielkie nadzieje w relacji z dużo starszą Magdą, z którą połączyła go mentalna więź. Coraz częściej jednak wzdycha do 27-letniej Kasi. Zresztą ze wzajemnością. W czasie ostatniego przegrupowania w "40 kontra 20" Tomek zaprosił piękną blondynkę na glamping, gdzie zorganizował jej romantyczną randkę, a pomiędzy uczestnikami doszło do intymnego masażu. Nie da się ukryć, że czuć pomiędzy nimi prawdziwą chemię, a fani formatu coraz bardziej kibicowali tej dwójce. Okazuje się jednak, że Kasia nie pozostawiła im złudzeń, bo już nie ukrywa, że jest zakochana, a jej wybrankiem nie jest 27-latek z programu!

Okazuje się także, że uczestniczka "40 kontra 20" od dłuższego czasu jest w związku ze starszym od siebie mężczyzną. Para wspólnie mieszka w pięknej willi i prowadzi intensywne, szalone życie, obfite w liczne zagraniczne wyjazdy i atrakcje. Na jej Instagramie nie brakuje wspólnych kadrów, na których nie szczędzi czułości swojemu wybrankowi. Teraz zabrała głos w sprawie. Nie ukrywa, że ma już dosyć ukrywania się:

- I ja miałam ukrywać najlepsze co mnie spotkało w życiu ? ❤️Nie. Zbyt za długo się już kryliśmy. Jak wy uważacie ? Czy trzeba ukrywać związek aż tak długo dla TV programu? 🚫❌ Coś co dla mnie jest aż takie ważne... - napisała na swoim profilu, publikując kolejne zdjęcie z "miłością swojego życia".

Nie da się jednak ukryć, że jej zachowanie wzbudziło sporo sensacji w sieci oraz podzieliło internautów. Jedni sądzą, że bardzo dobrze zrobiła, ujawniając prawdę:

- Miłość ważniejsza niż jakiś program ❤️Pięknie razem wyglądacie ❤️ Szczęścia 🔥❤️ - Bardzo dobrze 👏Tom nie był tego wart, a Tomasz za młody dla ciebie.

Większość z nich jednak jest oburzona jej zachowaniem, twierdząc, że "popsuła zabawę":

- No i czar prysł nie ma już po co oglądać kibicowałam Tobie i Tomkowi - A nie obowiązuje was jakąś umowa? Bo program nie miał finału, a już wiemy, że nie jesteś z żadnym z panów z 40vs20... - Skoro wzięłaś udział w programie, to powinnaś przestrzegać zasad. Jeśli się tego nie potrafi to, po co się pchać do takich programów. Teraz już nie ma sensu oglądanie tego programu. - Yyy to program trwa, a Pani pokazuje, że jest w związku ? Nie, żeby mi to przeszkadzało - życzę szczęścia ale sądziłam ze w tego typu programach dopóki jest ich emisja to jest jakaś umowa, a tak to wiadomo już, że Pani z żadnym z 2 uczestników nie będzie, mimo że jest Pani dalej w programie 🤔🤔 - Program programem , sprawdź proszę, czy w umowie nie ma jakiś kar.

Jak dotąd produkcja show nie zabrała głosu w sprawie. Myślicie, że Kasia z "40 kontra 20" poniesie konsekwencje swoich działań?