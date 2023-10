Wszystko wskazuje na to, że ulubienica Toma z "40 kontra 20" na nadchodzącej ceremonii chaosu zbierze najwięcej negatywnych karteczek. To ze względu na fakt, że przez gorący pocałunek z "Seniorem" zaszła za skórę innym uczestniczkom. Padły nawet mocne słowa!

"40 kontra 20": Amira namiętnie całuje Toma! Uczestniczki nie kryły oburzenia

Wydarzenia w "40 kontra 20" nabierają rozpędu. Wszystko przez to, że poza zabawą, w gre zaczynają wchodzić też prawdziwe uczucia i emocje. Nie brakuje przy tym nawet awantur. Ostatnio zachowanie Toma z "40 kontra 20" rozwścieczyło uczestniczki. Wówczas "Senior" był bardzo wylewny w stosunku do kobiet w willi - zafundował nawet intymny masaż Natalii i Izie. Nie sposób zapomnieć także o jego intensywnej, choć skomplikowanej relacji z Amirą, którą do tej pory chętnie, potajemnie całował. Ostatecznie jednak dał jej przysłowiowego kosza, jednocześnie robiąc sobie przestrzeń na poznanie innych pań. Wówczas rozczarowana dziewczyna stwierdziła, że zamyka ten etap. Wszystko jednak wskazuje na to, że stara miłość nie rdzewieje, co mocno dało się we znaki w minionym odcinku, podczas ślubnej zabawy.

Amira została gwiazdą "greckiego wesela" podczas którego na oczach wszystkich namiętnie pocałowała Toma:

- Będę Toma całować, tak. Już zmieniłam zdanie - komentowała swoje zachowanie wyraźnie rozbawiona uczestniczka.

Do śmiechu jednak nie było pozostałym uczestniczkom, które także walczą o względy "Seniora". Bierna wobec całej sytuacji nie mogła pozostać Joanna, która jest bardzo zaangażowana w relację z Tomem. Ta była bardzo krytyczna wobec tego, co się wydarzyło:

- Wydaje mi się, że ich pocałunek nie był na miejscu. Większości nas, dziewczyn, było po prostu trochę przykro na to patrzeć - stwierdziła.

Swojego zażenowania nie kryła także Anita z "40 kontra 20":

- No to słuchajcie, mamy przedstawienie. Byleby to nie była grecka tragedia. Absolutnie. Amira idzie po bandzie. Ona nie będzie patrzyła na to, czy jakaś dziewczyna jest nim zainteresowana, bardziej, czy mniej, po prostu ona robi swoje - dodała.

Sytuacja ta wyprowadziła z równowagi jeszcze jedną uczestniczkę, Natalię. Ta do tej pory była bardzo blisko z 44-latkiem. Po zabawie uznała, że Amira jest... hipokrytką:

- Wkurza mnie Amira. Mówiła wczoraj, że ona go nienawidzi, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. A teraz co? Zmienia zdanie? Jeszcze mi tak gadała, żebym odpuściła sobie i przejrzała na oczy, bo on jest manipulatorem.

Amira jednak postanowiła walczyć o swoje i ponownie pocałować Toma w czasie tańca.

- Trochę się czułam zażenowana pocałunkiem Amiry i Toma - skwitowała stanowczo jej zachowanie Anita.

Czy Amira faktycznie przegięła?

