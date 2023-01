"40 kontra 20": Amira była narzeczoną syna słynnej aktorki. "Spędzałam każde święta u nich"

Dziewczyny nie mogły znieść tego, jak dobrze Amira dogadywała się z Tomem w "40 kontra 20". Chociaż uczestniczka nie miała łatwo w relacjach z "Seniorem", zazdrosne koleżanki nie oszczędzały sobie robienia jej na złość. Kiedy schowały jej kołdrę i poduszkę, po tym jak przyłapały ją w sypialni Toma, Amira straciła cierpliwość. Jak teraz, po ponad roku od nagrywek ocenia tę sytuację? Możecie być zdziwieni. "40 kontra 20": Amira zaskakująco o Natalii i Dżoanie Amira w programie "40 kontra 20" bardzo zbliżyła się do Toma . Czy z wzajemnością? Trudno nadążyć za temperamentem "Seniora" który szybko daje uczestniczce nadzieję na coś więcej, by potem cofnąć swoje słowa. Chrapkę na związek z Tomem mają również inne uczestniczki "40 kontra 20". Szczególnie zazdrosne wydają się być Dżoana z "Żon Hollywood" i Natalia. Po tym, jak podejrzewały Amirę o podkradanie się do sypialni Toma, a ostatecznie przyłapanie jej na gorącym uczynku, postanowiły zrobić jej żart i schować całą pościel z łóżka, by nie miała na czym spać, gdy wróci. Ich zachowanie nie spodobało się internautom. A jak tę sytuację, po czasie ocenia Amira? Dlaczego ja tak z dystansem podchodzę do zabrania kołdry przez Dżoanę i Natalkę? Dlaczego się z tego śmieję? To jest bardzo proste, to było o Jezus... Tak dawno temu, że naprawdę... Zresztą wiecie, ile my teraz mamy lat. One zrobiły show tak naprawdę i dlaczego ja mam dzisiaj płakać, jeśli to tak naprawdę było bardzo śmieszne? Jeżeli dziewczyny by tego nie zrobiły, to nie mielibyśmy się teraz z czego śmiać, proste - stwierdziła. Wyświetl ten post na Instagramie ...