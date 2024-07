1 z 5

Wczoraj Dior przeniósł nas do magicznego świata, w którym najwyższe, najbardziej wyrafinowane paryskie krawiectwo spotyka się z dziedzictwem sztuki Japonii. A wszystko to… na dachu luksusowego domu towarowego w samym sercu Tokio.

Ten specjalny pokaz haute couture został zorganizowany żeby uświetnić otwarcie imponującego nowego salonu francuskiej marki w tokijskim kompleksie butików Ginza Six. W tym zjawiskowym pokazie, do którego na dachu domu towarowego stworzono prawdziwy, zaczarowany ogród, Maria Grazia Chiuri dodała 8 sukien do swojej pierwszej kolekcji haute couture dla Diora, którą zaprezentowała w styczniu. Otwórz naszą galerię, żeby przenieść się do tej cudownej krainy misternych sukien nie z tego świata.

