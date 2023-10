Monika Olejnik postanowiła uzupełnić swoją garderobę i wybrała się na zakupy do jednego z ulubionych butików gwiazd. Przygotowując się do wyjścia, nie zapomniała o markowych dodatkach. Zobaczcie, jak się zaprezentowała.

Monika Olejnik z torebką Diora. ZDJĘCIA

Monika Olejnik nigdy nie ukrywała, że uwielbia bawić się modą i ma słabość do markowych ubrań i dodatków, na które nie żałuje pieniędzy. Przez lata udało jej się wypracować rozpoznawalny, charakterystyczny styl, któremu jest wierna. Ostatnio znów zwróciła uwagę, gdy w casualowej stylizacji udała się na zakupy.

Fotoreporterzy wypatrzyli Monikę Olejnik w luksusowym butiku, gdzie mierzyła sukienki. Dziennikarka założyła jedną z kreacji i podeszła do kontuaru z butem w dłoni.

Konsultacje i przymiarki najwyraźniej wypadły pomyślnie, bowiem 66-latka zdecydowała się na zakup i opuściła sklep z papierową torebką z logo butiku. Uwagę zwracała też swobodna stylizacja, na jaką tego dnia postawiła gwiazda.

Monika Olejnik wybrała bezpretensjonalny zestaw: połączyła długą, czarną plisowaną spódnicę z zamszowymi kozaczkami-kowbojkami na niewysokim obcasie oraz oversize'ową skórzaną kurtką i szarą, prostą bluzkę.

Starannie dobrała też dodatki - wzięła ze sobą torebkę Tote z domu mody Christiana Diora, za którą, według ceny katalogowej, trzeba zapłacić, bagatela, 14 tys. złotych. Do tego - ciemne okulary tej samej marki, warte ok. 1600 złotych. Po skończonych zakupach dziennikarka udała się w stronę parkingu, po czym wsiadła do auta i odjechała.

Przypomnijmy, że ostatnio Monika Olejnik dała się sfotografować w ciekawym zestawieniu kolorystycznym, kiedy zestawiła czerwony płaszcz z zielonymi dodatkami. Tym razem zdecydowała się aż tak bardzo nie rzucać w oczy. A jak wam się podoba codzienna stylizacja Moniki Olejnik?

