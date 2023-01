Choć na co dzień Anna Lewandowska mieszka w słonecznej Barcelonie, to 31. finał WOŚP sprowadził ją do Polski. Paparazzi przyłapali ją pod "Dzień Dobry TVN". Ale boski look!

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, sportowe małżeństwo na dobre zadomowiło się w słonecznej Hiszpanii. I choć oboje podkreślają, że świetnie odnajdują się w nowej rzeczywistości, to trenerka regularnie kursuje między Katalonią i Polską, gdzie prężnie prowadzi swoje biznesy. Od niedawna ruszyła także z nowym projektem we współpracy z "Dzień Dobry TVN", gdzie w niedzielę, 29 stycznia, pojawiła się jako gość nie tylko zachęcający do zdrowego trybu życia, ale też wspierania WOŚP. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Anny Lewandowskiej wykonane przez paparazzi. Trenerka postawiła na prostą, ale efektowną stylizację!

Anna Lewandowska zadaje szyku pod studiem "Dzień Dobry TVN"

Anna Lewandowska idzie jak burza. Trenerka nie tylko realizuje się jako żona i mama, ale też prężnie działająca bisneswoman. W ostatnim czasie jednak zdecydowanie pracuje na wyższych obrotach - wprowadza kolejne produkty do oferty swoich marek kosmetycznych i dietetycznych, ale też we współpracy z "Dzień Dobry TVN" promuje nowe treningowe wyzwanie "Healthy & Active". Wraz z końcówką stycznia, Anna Lewandowska pojawiła się w śniadaniówce nie tylko by podsumować swój sportowy cykl, ale też zachęcić widzów do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W śniadaniówce TVN Anna Lewandowska zachęcała do licytacji uczestnictwa w swoim sportowym obozie, z którego kwota będzie przekazana na 31. finał WOŚP, który w tym roku poświęcony jest walce z sepsą.

- Nie wyobrażam sobie stycznia bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą wspieram od czasów, gdy byłam dzieckiem. Czerwone serduszko na kurtce zawsze napawało mnie dumą. Tak jest do dziś. W tym roku zachęcam Was gorąco do licytacji uczestnictwa w moim obozie Camp by Ann w Dojo Stara Wieś - pisze na Instagramie Anna Lewandowska. - Licytujcie więc śmiało, bo w tym roku „Chcemy wygrać z sepsą!” [...] Szybka diagnostyka jest kluczowa a dzięki WOŚP będzie to możliwe - dodaje.

Gdy poranne pasmo TVN dobiegło końca, Anna Lewandowska została witana pod studiem stacji przez paparazzi i masę wiernych fanów, którym ochoczo rozdawała autografy.

Tego dnia ukochana żona Roberta Lewandowskiego postawiła na prostą, ale wyjątkowo szykowną stylizację. Na biały, klasyczny top zarzuciła cieplutki, szary, wełniany kardigan, który zestawiła z modnymi spodniami typu wideleg. Do tego dobrała czarne, eleganckie botki na obcasie oraz obszerny, dwurzędowy płaszcz w kolorze ecru.

Całość stylizacji dopełniły luźne, hollywoodzkie fale, delikatnym rozświetlony makijaż i minimalistyczna biżuteria. Nic dziwnego, że Anna Lewandowska jest uznawana za ikonę mody. Jej najnowszy look nie tylko świetnie wpisuje się w najnowsze trendy, ale też jest przykładem ponadczasowej elegancji. Skusiłybyście się na podobną stylizację? Zobaczcie więcej zdjęć Anny Lewandowskiej: