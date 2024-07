Celine Dion minione dwa tygodnie spędziła w Paryżu, koncertując i przygotowując się do premiery swojego nowego, francuskojęzycznego albumu. Pobyt w europejskiej stolicy był dla dawno niewidzianej gwiazdy pretekstem do zaprezentowania się w zaskakujących stylizacjach.

Reklama

Naszą uwagę szczególnie przyciągnął piątkowy look 48-letniej artystki. Wychodząc z hotelu, gwiazda słynąca z hitu „My Heart Will Go On” zaskoczyła fanów stylizacją z... wyciągniętą bluzą z kapturem, zdobioną printem z „Titanica”. Oversize'owy projekt z nadrukowanymi twarzami Leonardo DiCaprio i Kate Winslet pochodzi z wiosennej kolekcji awangardowej francuskiej marki Vetements i kosztuje, uwaga, ok. 3500 zł. Celine Dion nostalgiczny look uzupełniła dżinsowymi rurkami, złotymi szpilkami z odsłoniętymi palcami, okularami typu aviator i srebrną torebką Tod's (ok. 16000 zł).

Podoba wam się Celine Dion w sentymentalnym looku z przymrużeniem oka? A może gwiazda zaliczyła totalną WPADKĘ? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Polecamy też: Od Cleo po... Celine Dion! Która gwiazda zaliczyła największą stylową wpadkę? Oceń! SONDA

Zobacz także

Paryska stylizacja Celine Dion udowodniła, że gwiazda ma poczucie humoru.

B&EW

48-letnia piosenkarka w piątek postawiła na zabawny look z wyciągniętą bluzą z nadrukiem „Titanica”.

B&EW

Reklama

Hit wiosennej kolekcji awangardowej marki Vetements to wydatek rzędu 3500 złotych.