Jak się nie ubierać? Które gwiazdy zaliczyły w tym tygodniu stylowe wpadki? Udaną stylizacją nie mogła pochwalić się Natalia Siwiec. Zestawienie opiętych skórzanych spodni i obcisłego golfu z wyzywającymi botkami - to nie mogło się udać, podobnie jak outfit złożony z krótkich szortów, wysokich kozaków, koszulki i płaszcza - tak ubrała się kontrowersyjna Saszan.

W zupełnie inną stronę poszły aktorki: Kasia Cichopek oraz Julia Kamińska. Różowa spódnica, koszula w kokardki, pluszowa torebka i kurtka z naszywkami? Słodki, niemal dziecinny look zupełnie do Julii nie pasuje! A może najmniej podoba wam się zestaw ze złotej skóry, który wybrała Doroty Williams? Zajrzyj do galerii i wybierz wpadkę tygodnia!

