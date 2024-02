W sobotę, 17.02 odbył się finał uwielbianego przez widzów programu "The Voice Senior", który wygrała Regina Rosłaniec Bavcevic, która reprezentowała drużynę Haliny Frąckowiak. Jednak zanim stacja ogłosiła zwycięzcę tegorocznej edycji muzycznego programu, uczestnicy wykonali szereg konkursowych utworów. Wtedy stało się to!

Wpadka w finale "The Voice Senior"

Zaraz po występie Tadeusza Talarka, który awansował do ścisłego finału "The Voice Senior" i był reprezentantem drużyny Alicji Węgorzewskiej, jeden z jurorów postanowił docenić jego występ i nawiązał do wieku seniora:

Ja jestem pod absolutnym wrażeniem, jak można tak pięknie śpiewać, pomimo tych nieczystości, w wieku 84 lat, panie Tadeuszu - przyznał Tomasz Szczepanik.

Te słowa uznania byłyby na pewno bardzo miłe, gdyby nie fakt, że juror pomylił się z wiekiem uczestnika o kilka lat. Tadeusz Talarek natychmiast sprostował:

Mogę małe sprostowanie? 72 lata - odparł uczestnik.

Tomasz Szczepanik wydawał się być bardzo zmieszany i na chwilę zaniemówił. Jednak po chwili namysłu dopowiedział:

Alicja wprowadziła mnie na minę. Mimo wszystko wiesz, że cię szanuję i kocham - wybrnął Szczepanik.

Mimo wybitnego talentu Tadeusza Talarka, program wygrała reprezentantka Haliny Frąckowiak. Regina była wyraźnie wzruszona i zaskoczona decyzją telewidzów. Od razu po ogłoszeniu wyników kobieta zalała się łzami szczęścia i nie była w stanie nic powiedzieć, jednak po chwili opowiedziała o swoich emocjach:

Jezus Maria, tak się wzruszyłam (...). Ja się cała trzęsę. Dziękuję wszystkim, kochanej pani Halince, wszystkim trenerom

Program "The Voice Senior" dobiegł końca, jednak już w najbliższą sobotę, 24.02 rozpocznie się nowy sezon pokrewnego muzycznego show dla dzieci - "The Voice Kids", w którym skład sędziowski zasili Natasza Urbańska.

Wszystkim finalistom tegorocznej edycji "The Voice Senior" gratulujemy, czekając na nowy sezon programu.

