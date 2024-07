Jeśli obstawialiście Lady Gagę - macie rację! Ten dziwaczny look to stylizacja gwiazdy na pokazie jesiennej kolekcji Saint Laurent. Ekstrawagancka wokalistka nic sobie nie robi z konwenansów - dla niej elegancki pokaz mody to tylko miejsce, gdzie może pokazać kolejną szaloną stylizację. (zobacz: Lady Gaga na Super Bowl w patriotycznym... makijażu! Look w kolorach amerykańskiej flagi)

Strój Lady Gagi był w porządku: złota, smokingowa marynarka z cekinów Saint Laurent (ponad 6600 zł), biała koszula nonszalancko rozpięta pod szyją, klasyczne czarne spodnie. Niestety gwiazda wybrała fatalną fryzurę - rozczochrane loki - oraz okulary, na widok których aż kręci się w głowie! A może macie inne zdanie? Zobaczcie stylizację gwiazdy i oceńcie sami!

Lady Gaga na pokazie jesiennej kolekcji Saint Laurent

