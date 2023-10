Shakira pojawiła się na tygodniu mody haute couture w Paryżu i momentalnie przyciągnęła spojrzenia. Wszystko za sprawą jej wyszukanej stylizacji, którą - według niektórych - chciała przekazać wiadomość dla byłego partnera, Gerarda Pique. O jej kreacji mówią wszystkie media. Zobaczcie, jak wyglądała!

Shakira na fashion weeku w Paryżu

Od momentu, gdy w mediach pojawiły się informacje o rozstaniu wokalistki z Gerardem Pique, ich losy śledzą media na całym świecie. W związku z tym w ostatnim czasie Shakira cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów, mimo tego, że nie pojawia się zbyt często publicznie. Teraz jednak gwiazda zdecydowała się zrobić wyjątek. Przyleciała na tydzień mody haute couture, który odbywa się w Paryżu i wzbudziła wielkie zainteresowanie.

- Minęły lata, odkąd Shakira uczestniczyła w jakimś wydarzeniu i wygląda na to, że w końcu uwolniła się od tego mężczyzny — napisała jedna z internautek o wycieczce Shakiry na paryski fashion week.

Gwiazda z chęcią pozowała fotoreporterom do zdjęć na pokazie mody. Shakira w środę 5 lipca wybrała się bowiem na prezentację najnowszej kolekcji haute couture marki Viktor & Rolf na jesień 2023. Uwagę momentalnie zwracał jej biały trencz z kryształkami z grafiką od tej samej francuskiej marki, na którym widniało duże słowo "nie".

- Słowo "tak" jest przereklamowane - stwierdziła Shakira w opublikowanym przez siebie filmiku na Instagramie.

Wokalistka uzupełniła awangardowy płaszcz z archiwalnej kolekcji Viktor & Rolf na jesień 2008 roku, parą metalicznych sandałów na platformie od Altuzarra, złotą torebką Aquazzura i dużymi aviatorami Carrera.

Co ciekawe, fani szybko zauważyli, że w tym samym trenczu pierwsza pokazała się inna latynoska gwiazda. Jennifer Lopez w 2018 roku prezentowała się w nim podczas teledysku do remiksu przeboju "Te Boté". Płaszcz do kolan ze złotymi kryształkami wzdłuż paska, mankietów i rękawów uzupełniła wówczas czółenkami Christian Louboutin i białymi okularami przeciwsłonecznymi.

Która z gwiazd wyglądała w nim lepiej?

