Makijaż, w którym Lady Gaga wystąpiła na tegorocznym Super Bowl, wzbudził sporo kontrowersji! W weekend gwiazda dostąpiła zaszczytu odśpiewania amerykańskiego hymnu podczas Super Bowl - najważniejszego sportowego wydarzenia w USA (zobacz: Lady Gaga, Beyonce, Bruno Mars, Chris Martin. Spektakularne show na 50. finale Super Bowl!). Wokalistka postanowiła pokazać swój patriotyzm strojem i... oryginalnym makijażem w kolorach amerykańskiej flagi!

Ozdobione czerwonym brokatem oczy dobrane zostały kolorostycznie do błyszczącego garnituru. Do tego platynowe, wysoko uniesione włosy, porcelanowa skóra oraz długie, niebieskie paznokcie migoczące równie mocno jak jeden z ekstrawaganckich butów Lady Gagi... Taką stylizację mogła wybrać tylko prawdziwa trendsetterka! Podoba wam się patriotyzm w takim wykonaniu? Oceńcie look gwiazdy!

Lady Gaga na Super Bowl 2016.

Gwiazda wybrała patriotyczny - i ekscentryczny! - makijaż.

Czerwone, brokatowe powieki plus niebieski, migoczący manicure...

Buty Gagi również wpasowały się w amerykański klimat ;)

Zdjęcie makijażu, którym Lady Gaga pochwaliła się na Instagramie.