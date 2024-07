Paulina Sykut biega z córeczką Różą. Prezenterka Polsatu jest aktywną mamą, a wolne chwile chętnie wykorzystuje na spacery z córką, w czasie których dba również o swoją kondycję. Efektem zamiłowania do sportu jest świetna figura gwiazdy!

Paulina Sykut pokazała na Instagramie, jak spędza niedzielę z Różą. Obie panie wybrały się na jogging. ;)

Mama biega. Róża biega. Razem poznajemy świat - napisała gwiazda.

Aby móc realizować swoją pasję do biegania w towarzystwie córeczki, dziennikarka zainwestowała w specjalny wózek do biegania z dzieckiem. Dzięki czemu Paulina może swobodnie dbać o formę, a mała Róża - czuć się bezpiecznie.

Wózek do biegania Pauliny Sykut. Ile kosztuje?

Paulina Sykut zdecydowała się na wózek do biegania marki Thule. Wybrała model Chariot Cross 1 z zestawem do biegania. Model przeznaczony jest dla aktywnych rodziców, którzy w czasie uprawiania sportu (biegania, jazdy na rowerze lub biegania na nartach biegowych), nie chcą rezygnować z obecności dziecka. Specjalna przyczepka zapewnia maluszkowi bezpieczeństwo i komfort. Ile kosztuje wózek do biegania Pauliny Sykut? Nie jest tani. Za ten model trzeba zapłacić aż 4 275,30 zł.

Paulina Sykut to aktywna mama. Gwiazda Polsatu chętnie biega z córką Różą.

Zainwestowała w specjalny wózek. Ten model marki Thule kosztuje ponad 4 200 zł.

Nie jest o jedyny wózek małej Róży. Dziewczynka "wozi się" również w wózku z papugami . To model marki Cybex za 7 696 zł.