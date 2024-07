1 z 9

Wózek Klary Lewandowskiej i Róży Jeżyny

Córka Pauliny Sykut i Klara Lewandowska mają takie same wózki. :) Na instagramowym profilu Pauliny Sykut pojawiło się zdjęcie prezenterki z wózkiem, który już doskonale znamy z social mediów państwa Lewandowskich. Gwiazda Polsatu wraz z mężem, Piotrem Jeżyną oraz córeczką Różą wybrała się na wycieczkę do Puław. Fotka Pauliny Sykut z wózkiem pochodzi właśnie z tej rodzinnej wyprawy. To wózek marki Cybex w bardzo modny w tym sezonie tropikalny deseń. Jego cena to 7696 złotych.

Klara i Róża to bardzo stylowe maluchy. ;)

