Razem z magazynem Party rozpoczynamy nowy cykl, w którym blogerki modowe prezentują swoje wiosenne inspiracje! Każda z sześciu dziewczyn opowiedziała nam o tym, co będzie nosić tej wiosny, które trendy z najnowszych kolekcji wpadły jej w oko oraz jakie są jej wiosenne must haves. Stylizacje blogerek będziecie mogli zobaczyć już 11 kwietnia w magazynie Party! Jako pierwsza swoimi inspiracjami podzieliła się z nami Sylwia Zaręba z bloga www.shinysyl.com:

Elementy moich stylizacji lubię łączyć na zasadzie kontrastów – klasyczne z nieco bardziej ekstrawaganckimi, ubrania z sieciówek z tymi od projektantów, trendy z poprzednich sezonów z hitami nadchodzącego. W myśl zasady ,,klasyka jest zawsze w modzie”, wiosną stawiam na sprawdzone rozwiązania, nie rezygnując z oryginalnych dodatków, które dodają każdemu zestawowi odrobiny charakteru.

Biała koszula z kokardą wiązaną pod szyją to baza, na podstawie której można tworzyć zarówno eleganckie, jak i luźne, codzienne stylizacje. Podarte jeansy typu boyfriend to jeden z moich ulubionych trendów, pozwalający na kreatywne dostosowanie go do naszych potrzeb. Podwinięte, postrzępione, obcięte, wytarte np. za pomocą pumeksu – pole do modowych kombinacji jest naprawdę szerokie. A efekt? Zawsze niezwykle oryginalny!

Jeśli o oryginalności mowa, do swoich wiosennych inspiracji zaliczam także skórzaną ramoneskę – jedno z moich ulubionych wiosennych okryć, torbę młodej polskiej marki Ecid, wygodne baleriny na niskim, kwadratowym obcasie i ulubiony klasyk – oldschoolowy, złoty zegarek Timex. Wiosno, nadchodzę!

Sylwia Zaręba, www.shinysyl.com

Wybrane przez ShinySyl:

Koszula - Orsay

Kurtka skórzana - Tallinder

Dżinsy - Top Secret

Buty - Mango

Torba - Ecid

Zegarek - Timex

Kolczyki - Apart

