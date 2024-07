Ada Fijał nagrała świąteczny filmik z serii DIY. Gościnnie wystąpiła w nim Macademian Girl, ale były też nawiązania do innych blogerek - Maffashion i Jessiki Mercedes. Zobaczcie!

Reklama

Ada Fijał nagrała świąteczny filmik

Tym razem Adę do nakręcenia nowego filmiku natchnęły święta i kolorowy look Macademian Girl. Aktorka postanowiła konkurować z choinką i obwiesiła się różnego rodzaju ozdobami. Trzeba przyznać, że pomysłowość gwiazdy nie zna granic! Wcześniej Ada parodiowała między innymi Magdę Gessler. Jej najnowsze dzieło jest równie zabawne i znajdziemy tam nawiązanie do ostatniej "afery" wśród blogerek związanej z obcięciem włosów i wyjściem Maffashion oraz Mercedes za rękę na pokaz mody. Zobaczcie to!

Zobacz: Ada Fijał nagrała kolejny filmik! Tym razem wspomina "Taniec z Gwiazdami" ​

Zobacz także

Świąteczny filmik Ady Fijał

Reklama

Ada Fijał wystąpiła w nim z Macademian Girl