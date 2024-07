Taylor Swift słynie nie tylko ze wspaniałego głosu (i niebotycznie długich nóg!), ale również perfekcyjnie dobranych stylizacji i... idealnego makijażu! Jej make-up z czerwonymi ustami i czarną kreską to klasyka gatunku: jest elegancki, ponadczasowy i niezwykle kobiecy. Taki makijaż świetnie sprawdzi się na walentynkowej randce! Jego wykonanie wcale nie jest trudne - wystarczy, że będziesz trzymać się naszych wskazówek.

Zacznij od wyrównania kolorytu twarzy pudrem, a następnie jej wymodelowania. Będziesz do tego potrzebować różu w dwóch odcieniach: jaśniejszy (dobrze, jeśli będzie miał rozświetlające drobinki) nałóż na kości policzkowe, a ciemniejszy pod nimi.

Następny krok to perfekcyjna kreska - w hollywoodzkim stylu! Nad górną linią rzęs namaluj cienką kreskę i zakrzyw ją w kierunku brwi. Tuż nad nią namaluj drugą kreskę i poprowadź ją do końca zakrzywienia - pogrubiając ją mniej więcej od połowy oka.

Róż do policzków The ONE IlluSkin, Oriflame, 24,90 zł (cena regularna: 39,90 zł)

Trwały tusz do kresek The ONE Wonder, Oriflame, 14,90 zł (cena regularna: 29,90 zł)

Pomadka The ONE 5-w-1 Colour Stylist, odcień Red Devotion, Oriflame, 19,92 zł (cena regularna: 26,32 zł)

Puder The ONE IlluSkin, Oriflame, 24,90 zł (cena regularna: 42,90 zł)

Ostatni krok to idealnie pomalowane usta! Jak dobrać odcień czerwieni odpowiedni dla naszej karnacji? Kieruj się jego... temperaturą! „Chłodne’’ odcienie - czyli takie, które mają w sobie niebieskie pigmenty - będą idealne dla blondynek i brunetek z cerą o chłodnej karnacji. Przy tonacji ciepłej eksperymentuj z kolorami zawierającymi żółty pigment.

Pomadka The ONE 5-w-1 Colour Stylist, odcienie: Irrestible Red, Red Devotion, Red Passion, Red Haute Couture

Teraz kosmetyki z serii The ONE kupisz taniej nawet o 50% - zajrzyj na stronę: www.oriflame.com, gdzie znajdziesz cały katalog marki Oriflame. Zapraszamy też na Facebooka: www.facebook.com/oriflame.pl