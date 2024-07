Uczulenie na farbę do włosów to szczególnie przykra dolegliwość. Dlatego – szczególnie jeśli masz skłonność do alergii lub taka reakcja kiedyś u ciebie wystąpiła – najlepiej zrezygnuj z farbowania włosów. Jeżeli koniecznie musisz koloryzować włosy używaj do tego preparatów roślinnych z naturalnymi składnikami jak np. henna.

Reklama

Uczulenie na farbę do włosów – objawy

Jeżeli masz uczulenie na jakikolwiek składnik zawarty w farbie, wówczas na skórze, która miała z nią bezpośredni kontakt (czyli skórze głowy, twarzy, szyi, rąk) mogą pojawić się czerwone plamki, zaczerwienienie i opuchlizna. Wykonywanie próby uczuleniowej za uchem, którą zalecają producenci farb, bywa przykre w skutkach. Rekcja organizmu na alergen może wystąpić na znacznie większym obszarze. Jeżeli jesteś alergikiem skonsultuj się z dermatologiem i omów z nim kwestię farbowania włosów. Uczulającym składnikiem farb jest często zawarta w nich p-fenylenodiamina. Niestety występuje ona w prawie każdym środku koloryzującym.

Uczulenie na farbę do włosów – co robić?

Przy farbowaniu włosów bardzo istotne jest stosowanie się do zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do produktu. Ważne jest również, aby nie stosować farb przeterminowanych lub gdy opakowanie zawierające któryś składnik zostało uszkodzone. Szczególnie w przypadku farb trwale koloryzujących zalecane jest nakładanie ich na niemyte włosy. Dzięki temu, że są pokryte naturalną warstwą ochronną możemy uniknąć uczulenia.

Pamiętaj o stosowaniu rękawiczek ochronnych oraz instrukcji wykonania mieszanki i czasu, jaki jest przeznaczony na farbowanie. Trzymanie farby na włosach dłużej niż jest to zalecane nie spowoduje, że kolor będzie bardziej intensywny, może jedynie niepotrzebnie podrażnić skórę. Jeżeli po nałożeniu farby odczuwasz swędzenie lub pieczenie – natychmiast ją zmyj i umyj włosy szamponem. Jeżeli po farbowaniu puchniesz, a skóra jest podrażniona natychmiast idź do lekarza. Koniecznie weź ze sobą opakowanie po farbie lub listę składników, które zawiera. Znajdujące się w farbach substancje są silnie toksyczne: wdychamy je i dostają się do organizmu przez skórę. Dlatego warto raz na jakiś czas zrezygnować z farbowania i dać włosom „odpocząć”.

Zobacz także