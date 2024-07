Ektoina łagodzi objawy alergii i intensywnie nawilża skórę

Ektoina to aminokwas wytwarzany przez bakterie, które zamieszkują środowisko o ekstremalnych dla życia warunkach. To właśnie ektoina pomaga im się do niego przystosować. Substancja ta stosowana jest w lekach i kosmetykach. Zmniejsza objawy alergii i atopowego zapalenia skóry, ponadto intensywnie nawilża skórę i opóźnia jej starzenie się.