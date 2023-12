Postać Donalda Tuska budzi ogromne emocje od lat, a ciągły rozgłos wokół niego sprawia, że opinia publiczna zaczyna interesować się również jego życiem prywatnym. Informacje na temat małżeństwa polityka mogą zaskoczyć sporą część Polaków.

Małgorzata i Donald Tuskowie pobrali się w 1978 roku. Szybko przyjęła jego oświadczyny, chociaż nie od razu wpadł jej w oko. Zanim narodziło się między nimi uczucie, znali się już od pewnego czasu, ale dopiero wspólny wyjazd zmienił wszystko. Gdy mówili sobie sakramentalne "tak", byli bardzo młodzi i nie mieli zaplecza finansowego, które zapewniłoby im bezpieczeństwo. Swoją przyszłość budowali wspólnie od zera.

Mieliśmy po 21 lat, byliśmy studentami bez grosza przy duszy, bez mieszkania, ale za to z marzeniami, z których dwa najważniejsze, czyli Michał i Kasia, spełniły się już po kilku latach. Od tego czasu świat wokół nas zmienił się kompletnie, minęły – mogłoby się zdawać – całe epoki, a ja mam wciąż wrażenie, że to było wczoraj

Jak większość par jednak napotkali na swojej drodze również gorsze chwile. Najgorszy z kryzysów dotknął ich w latach 80., gdy Donald Tusk zajął się działalnością opozycyjną, co pochłonęło cały jego czas. Małgorzata czuła się zaniedbana i samotna, co w końcu pchnęło ją w romans z przyjacielem rodziny.

Ciągła nieobecność męża była dla niej na tyle frustrująca, że zaczęła nawet rozważać odejście. Ich syn miał wówczas zaledwie 1,5 roku. W swojej autobiografii pt. "Między nami" wspomniała, jakie myśli krążyły jej w tamtym czasie po głowie: "Co za gnojek. Co on ze mną robi. Całe życie mi spie***ł". Z czasem jednak udało im się przezwyciężać trudne chwile.

W latach 80. życie stawiało nam poważne wymagania. Gdybyśmy nie mogli na sobie polegać, nasz związek by nie przetrwał. Przeklinałam swój los, ale w krytycznych chwilach odnajdywaliśmy sens bycia razem. Może dlatego, że to, co najczęściej rujnuje małżeństwa, czyli rutyna, do nas nie miało dostępu

- wyznała przed laty.