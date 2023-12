Media informują o włamaniu do mieszkania Gabriela Seweryna. Siostra zmarłego projektanta w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, co zginęło i wyznała, że sprawą zajmuje się już prokuratura. Kobieta wspomniała również o partnerze Gabriela Seweryna, który - według jej relacji - mimo próśb nie zwrócił kluczy do mieszkania.

Pod koniec listopada media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Gabriela Seweryna. Gwiazdor "Królowych życia" zmarł nagle w wieku zaledwie 56 lat. Pogrzeb Gabriela Seweryna odbył się dokładnie 6 grudnia, a na poruszającej uroczystości nie zabrakło m.in. byłego partnera projektanta oraz Izabeli Macudzińskiej.

Niestety, kilka tygodni po śmierci Gabriela Seweryna jego siostra poinformowała, że w mieszkaniu projektanta doszło do włamania. Co zginęło?

Zobacz także: Ksiądz na pogrzebie Gabriela Seweryna wspomniał o ich spotkaniu. "To jest kazanie bez słodkości kochani"

Siostra Gabriela Seweryna w rozmowie z mediami zdradziła, że sprawą zajęła się już prokuratura.

Zginęły tylko cenne ubrania Gabrysia, a pozostałe rzeczy nie zostały ruszone. To może świadczyć o tym, że sprawcy wiedzieli, co znajdą w mieszkaniu i w jakich miejscach. Potwierdzam również konieczność wymiany zamków

Zginęły tylko cenne ubrania Gabrysia, a pozostałe rzeczy nie zostały ruszone. To może świadczyć o tym, że sprawcy wiedzieli, co znajdą w mieszkaniu i w jakich miejscach. Potwierdzam również konieczność wymiany zamków

Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy rodzina zmarłego musiała wymieniać zamki w mieszkaniu.

Pierwszy raz zrobiliśmy to dzień przed pogrzebem, aby wziąć z mieszkania rzeczy do pochówku. Musieliśmy to zrobić, bo nie otrzymaliśmy kluczy do mieszkania od Pana Kamila (partner Gabriela Seweryna przyp. red.), pomimo wielu próśb. Drugi raz wymienialiśmy już po włamaniu. Zamki musieliśmy wymieniać również w warsztacie

dodała.