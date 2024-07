1 z 11

Podoba Ci się styl Anny Lewandowskiej? Podpowiadamy Ci, co powinnaś mieć w swojej szafie, by wyglądać podobnie do swojej idolki! Anna Lewandowska uwielbia prostotę i rzadko stawia na szalone rozwiązania, jeśli chodzi o modę.

Jakie rzeczy wybiera na co dzień? Najczęściej możemy zobaczyć ją w czarnych rurkach lub skórzanych legginsach, a także w klasycznych T-shirtach. Jeśli chodzi o dodatki, to trenerka stawia na luksusowe marki. W swojej kolekcji ma jedną z najdroższych toreb na świecie - Birkin Bag. Nie brakuje też kultowej Chanel czy sneakersów od Isabel Marant.

Co wybrać w sieciówkach, aby skopiować styl Anny Lewandowskiej? Sprawdź!

