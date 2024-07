Ania Lewandowska codziennie jest pod ostrzałem hejterów. Niektórzy z internautów dopatrują się nieścisłości w każdym wpisie i w każdym zdjęciu zamieszczonym przez Anię na Instagramie lub na Facebooku. Tak stało się i tym razem, kiedy Ania wrzuciła na Instagram zdjęcie swojego śniadania. Jedna z fanek zwróciła uwagę na błąd ortograficzny, który Ania popełniła tłumacząc "piękny dzień" na język angielski.

Reklama

Let's start beautyfulday!???????? #healthy #ginger #lemon #breakfast @lepainquotidien #annalewandowska #healthyplanbyann - napisała Ania na Instagramie.

Fanka od razu napisała, że Ania popełniła dwa błędy. Napisała bowiem "beautyfulday", zamiast "beautiful day".

Let's join English classes! Two mistakes in one word Mrs. Beautiful ! :)

Ania nie mogła się powstrzymać i odpisała z lekkim przekąsem swojej fance.

pani perfekcyjna ?????????????

Więcej: Robert Lewandowski odebrał klucze do apartamentu w Warszawie. Zobaczcie, jak to wyglądało od kulis! WIDEO.

Zobacz także

...fanka z kolei utrzymując raczej lekkość swojego wpisu i brak złośliwości, odpisała...

Tak mówią ;) Nie gniewaj się A., to zupełnie nie złośliwie, każdy się myli i warto o tych błędach się dowiedzieć żeby ich nie popełniać następnym razem - odpisała Ani "pani perfekcyjna" ;).

Co sądzicie o wpadce Ani Lewandowskiej? Przy zamieszczaniu takiej ilości zdjęć i wpisów na portalach społecznościowych, takie błędy rzeczywiście mogą się zdarzać raz na jakiś czas i jest to normalne? Czy jednak Ania powinna pomyśleć o zatrudnieniu osoby do sprawdzania jej tekstów? ;)

Zobacz też: Anna Lewandowska zdradziła jeden (najprostszy na świecie!) trick na szczupłą sylwetkę! Spróbujecie?

Ania Lewandowska zrobiła błąd, fani zareagowali!

Instagram

Co na to Ania?

Instagram

Reklama

Na szczęście się nie przejęła! ;)