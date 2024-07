Zima zwykle lubi czernie, biele i czerwienie i w tych kolorach wygląda zdecydowanie najlepiej.

Typy kolorystyczne urody warto znać po to, by w naturalny sposób pomóc sobie w podkreśleniu uroku osobistego. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi palety barw, którą można wykorzystać w makijażu, garderobie, malowaniu włosów, a nawet ścian w mieszkaniu. Każda z nas – nawet nieświadomie – otacza się przedmiotami, które współgrają z jej kolorystyczną aurą.

Typ urody zima: kolor oczu

Oczy zimy są łatwo rozpoznawalne. Cechuje je duży kontrast pomiędzy białkiem a tęczówką. Często wewnętrzna część jest oddzielona czarną oprawką. Kolory oczu kobiet o tym typie kolorystycznym urody mają intensywne, nasycone barwy, np. ciemny brąz wpadający w czerń, ciemny szary, lodowaty błękit, intensywna zieleń.

Typ urody zima: kolor włosów

Zima to typ kolorystyczny urody, w którym mogą wystąpić wszystkie kolory włosów: od kruczoczarnego, poprzez różne odcienie brązu, do platynowego blondu. Cechą charakterystyczną włosów zimy jest chłód, który przejawia się w szarych, granatowych lub fioletowych refleksach, które pojawiają się pod wpływem słońca.

Typ urody zima: cera

Cera zimy może być zarówno śnieżnobiała, jak i oliwkowa. Niezależnie od odcienia, bardzo szybko się opala, od razu na brązowy kolor (brąz ten jednak jest zimny). Skóra zim może z wiekiem szarzeć, dlatego dobrze jest dobierać do niej podkłady o żółtych odcieniach.

Typ urody zima: jak dobrać makijaż?

Zima może sobie pozwolić na zdecydowanie odważniejszy makijaż niż inne typy kolorystyczne. Zjawiskowo prezentuje się w krwistoczerwonej pomadce skontrastowanej z oczami mocno pokreślonymi czarną mascarą i eyelinerem. Cienie do oczu przeznaczone dla kobiet o tym typie urody to grafity, szarości, intensywne odcienie fioletowego, ciemna zieleń lub w zimne odcienie różu i turkusu. Zdecydowanie najgorzej zimy prezentują się w pastelach, beżach i ciepłych brązach.

Typ urody zima: jak się ubierać?

Zimy, tak w makijażu, jak i w ubiorze dobrze wychodzą na eksperymentach. Pasują im zarówno neony, jak i stylizacje total look, mogą też śmiało próbować stylizacji gotyckich, urbanistycznych lub egzotycznych. Najlepiej prezentują się w klasycznych czarno-białych zestawach przełamanych intensywną czerwienią. Najłatwiej im osiągnąć efekt luksusowej elegancji. Mogą z powodzeniem wzorować się na stylu Coco Chanel, która również była zimą. Oprócz czerni, bieli i czerwieni, bardzo korzystnie wyglądają w: graficie, gorzkiej czekoladzie, szkarłacie, amarancie, fuksji, śliwce, lodowatym różu, chabrze, indygo, turkusie, miętowym, szmaragdowym, limonce, szarościach i srebrze.

Zima: podtypy urody

Zimowe podtypy urody są – tak jak jesienne – bardzo zróżnicowane. Jednak w każdej wersji uchodzą za najbardziej atrakcyjny typ kolorystyczny, co można zaobserwować porównując urodę najbardziej rozpoznawalnych ikon kina i mody. Głęboka zima najbardziej odbiega od pozostałych typów, bo ma dużo ciemniejszą, latynoską karnację. Chłodną zimę charakteryzują kontrasty. Można ją kojarzyć z Królewną Śnieżką. Czystą zimę można natomiast rozpoznać po wyraźnej ciemnej oprawie oczu.