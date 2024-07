1 z 14

Jesienne trendy w makijażu - bordowa pomadka

Brodowa pomadka to jeden z najgorętszych trendów w jesiennym makijażu! Ciemne usta o głębokim kolorze to prawdziwy hit wśród gwiazd. Pokochały go zarówno polskie, jak zagraniczne trendsetterki. W makijażu z modnymi, bordowymi ustami były widziane m.in. Doda, Zofia Ślotała czy Ada Fijał. Najmodniejsze są odcienie czerwonego wina - od przygaszonej czerwieni aż po naprawdę ciemne kolory.

Jednak bordowa szminka nie zawsze musi mieć takie samo oblicze. Zobaczcie, jak noszą ją gwiazdy! Podpowiadamy również, po jakie produkty sięgnąć, by uzyskać podobny efekt.

