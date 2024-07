Krata, ciężkie buty i Taylor Swift? To nie pomyłka! Piosenkarka znana z dziewczęcego, niekiedy przesłodzonego stylu pokazała nowe oblicze! Paparazzi uchwycili Taylor w drodze na imprezę Anny Wintour. Tym razem zamiast pastelowej mini zobaczyliśmy sukienkę w czarno-białą kratę (Louis Vuitton) i surową, lakierowaną kurtkę. Wysokie szpilki gwiazda zamieniła na ciężkie buty na traktorowej podeszwie (również Louis Vuitton), a torebkę-kuferek na kopertówkę Marca Crossa. Do tego platynowa, krótka fryzurka, czerwona szminka i nowy look - inspirowany stylem grunge - gotowy! Jak wam się podoba Taylor Swift w nieco ostrzejszej wersji?

