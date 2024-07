Sukienkę w kwiaty można zestawić z sandałkami lub szpilkami i ramoneską. Codzienny look powstanie też po założeniu kurtki jeansowej. Na festiwal muzyczny najlepiej wybrać sukienkę maxi i kolczyki z frędzlami. Elegancką stylizację zapewnią jednolity żakiet i delikatna biżuteria.

Sukienki w kwiaty są niesamowicie kobiece. Dodają wdzięku i uroku. W zależności od tego, z czym zostaną zestawione, pasują na wiele okazji. Można je założyć na spacer, na randkę, a także na eleganckie przyjęcie.

Jak wybrać sukienkę w kwiaty odpowiednią dla siebie?

Przy zakupie sukienki w kwiaty, warto zwrócić uwagę na to, by dobrać ją do sylwetki. Krótki i rozkloszowany fason wyeksponuje nogi i podkreśli talię. Długość nad kolano pozwoli ukryć zbyt masywne uda. Ciemne barwy na sukience zakryją niechciane kilogramy, a jasne uwypuklą, np. biust. Sukienka na ramiączkach wspaniale wyeksponuje dekolt. Większe wzory na sukience powinny wybrać panie, które są wysokie. Ludzki wzrok skupia się bowiem na odległościach pomiędzy wzorami, a nie na nich samych. Przez to przestrzeń pomiędzy nimi wydaje się większa i może przytłoczyć kobietę o drobnej sylwetce. Niskie i szczupłe panie powinny nosić raczej sukienki w niewielkie kwiaty.

Z czym nosić sukienkę w kwiaty na co dzień?

W codziennej stylizacji warto zestawić jeansową kurtkę, trampki i niewielką torebkę. Najlepiej, aby była ona w jednym z kolorów znajdujących się na sukience. Młodzieżowy wygląd zestawu podkreślą wyraziste dodatki, np. bransoletki we wzory lub duże kolczyki. Mokasyny i baleriny to także dobry wybór. Kwiatowa sukienka doskonale wygląda zarówno z sandałkami, jak i szpilkami. Sukienkę w białe kwiaty można połączyć z czarną ramoneską i butami na niewielkim obcasie w kontrastowym kolorze, np. fuksjowym lub kobaltowym. Warto postawić na biżuterię w kolorze złota bądź z akcentami kolorystycznymi dopasowanymi do butów. Na co dzień można też założyć sukienkę w kwiaty z długim rękawem i kozaki. Znakomicie do tego będzie pasować klasyczny zegarek i torba-worek. Można też pokusić się o biżuterię, taką jak delikatny naszyjnik i duże kolczyki koła.

Festiwalowa stylizacja z sukienką w kwiaty

Sukienka w kwiaty to idealny strój na festiwal muzyczny. Luźny fason maxi można zestawić z innymi dodatkami w stylu boho. Idealnie pasują do nich wygodne sandały, słomkowy kapelusz i kolczyki z frędzlami. Warto też zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne w stylu retro. Na festiwalu sprawdzi się też zwiewna narzutka, torebka z frędzlami oraz elementy w stylu hippie.

Sukienka w kwiaty – elegancka stylizacja

Sukienka w kwiaty to wspaniała baza do eleganckiej stylizacji. Najlepiej zestawić ją z jednolitymi dodatkami. Doskonale będą do niej pasowały szpilki nude, złota biżuteria i biały żakiet. Można postawić też na granatowe, czarne, bądź pastelowe kolory. Żakiet w tych odcieniach nieco stonuje zestawienie i nada mu elegancki charakter.