Eleganccy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w stylizacjach wartych fortunę [ZDJĘCIA] 

Małgorzata Rozenek jest bardzo zapracowaną mamą, a każdą wolną chwilę poświęca rodzinie. Tym razem z mężem wyrwali się na wieczorne wyjście do restauracji ze znajomymi. Paparazzi przyłapali zakochanych, gdy trzymając się za ręce, szli do jednej z warszawskich restauracji. Małgorzata Rozenek postawiła na połączenie wygody z elegancją. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Majdanów. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na randce w Warszawie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na co dzień maja niewiele czasu na to, by randkować. W ich życiu sporo się dzieje. Niedawno gwiazda TVN zagrała w filmie "Miłość, seks & pandemia". Małgorzata Rozenek doskonale wspomina współpracę z Patrykiem Vegą a także swoją kontrowersyjną rolę. Rozwija także swoją markę ubraniową. Niedawno Małgorzata Rozenek została przyłapana w drodze do butiku , z saszetką za ponad 3000 zł. Żona Radosława Majdana uwielbia modę i doskonale odnajduje się w trendach. Dowodem tego, są jej najnowsze zdjęcia paparazzi, zrobione w drodze na randkę z mężem. Małżonkowie każdą wolną chwilę starają się poświęcić synom, a przede wszystkim najmłodszemu z nich - Heniowi. Małgorzata Rozenek często wspomina, że nie mają z Radkiem zbyt wiele czasu dla siebie, a na każdą randkę umawiają się z ogromnym wyprzedzeniem. Tym razem udało im się jednak wyrwać na romantyczny wieczór. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała perfekcyjną figurę w przezroczystej bieliźnie! Odważnie... Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan udali się na kolację ze znajomymi. Uwagę przyciągają ich kreacje. "Perfekcyjna Pani Domu" wybrała czarny total look, założyła czarny, krótki sweterek z ozdobami przy ramionach, a do tego wybrała eleganckie spodnie oraz buty na obcasie, które dodatkowo wydłużyły jej szczupłe nogi....