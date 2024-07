Mimo że lata świetności Spice Girls dawno przeminęły, jedna z członkiń legendarnego zespołu najwyraźniej tęskni za blaskiem fleszy. Mowa o Mel B, która z okazji otwarcia sklepu w Los Angeles postawiła na bardzo odważną kreację.

Reklama

41-letnia piosenkarka, która ostatnio udziela się głównie jako jurorka w talent shows i trenerka fitness, pojawiła się na otwarciu sklepu z ubraniami, miażdżąc konkurencję (między innymi Khloe Kardashian). Wszystko za sprawą ultraciasnej, zamszowej sukienki. Kreacja z metką brytyjskiej marki House of CB (ok. 720 zł) zwracała uwagę zamszową fakturą i modnym, beżowym kolorem, ale najmocniejszym punktem looku Mel B i tak były jej ściśnięte piersi. Gwiazda do za małej sukienki dobrała klasyczne szpilki w odcieniu nude i dyskretną biżuterię, a włosy związała w kucyk na czubku głowy.

Czy look Mel B mieści się w granicach dobrego smaku? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Zobacz także: treningi Mel B - ćwiczenia

Zobacz także

Polecamy też: Spice Girls na urodzinach Beckhama. Tak piłkarz świętował urodziny [FOTO]

Mel B zadbała o to, by na otwarciu sklepu House of CB w Los Angeles być gwiazdą wieczoru.

East News

Była Spice Girl postawiła na za małą sukienkę z metką brytyjskiej marki.

East News

Reklama

Jak wyszło?