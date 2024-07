Weronika Rosati wsparła „Czarny protest’’! Premiera głośnego filmu „Wołyń’’ zbiegła się z „Czarnym poniedziałkiem’’, dlatego wiele gwiazd postanowiło zamanifestować swoje poparcie dla strajku kobiet również na czerwonym dywanie. (zobacz: Rubik, Gessler, Łuczenko-Szczęsna, Janda - gwiazdy solidarnie wspierają "Czarny protest"! ZDJĘCIA) Jedną z nich była Weronika, która na premierę nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego przyszła w czarnej - i kosztownej! - stylizacji.

Gwiazda założyła koronkową sukienkę z falbankami, długim rękawem i zabudowanym dekoltem z nowej kolekcji Isabel Marant (ok. 6400 zł). Dobrała do niej charakterystyczną torebkę - podkówkę Chloe (ok. 2530 zł) oraz wiązane szpilki Aquazurra (ok. 2120 zł). Wyliczyliśmy, że Weronika Rosati miała na sobie ponad 11 tysięcy złotych! Czy w czerni jej do twarzy? Zobacz stylizację aktorki i OCEŃ!

Weronika Rosati na premierze filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń’’.

Gwiazda zamanifestowała swoje poparcie dla „Czarnego protestu’’

Jej stylizacja warta jest ponad 11 tysięcy złotych!

Sukienka Isabel Marant, 6420 zł

Torebka Chloe, ok. 2530 zł