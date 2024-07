Anja Rubik od początku jest przeciwna zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych, czemu regularnie daje wyraz na swoich profilach w social mediach. Wczoraj top modelka wzięła udział w manifestacji w Paryżu.

Wspieramy w Paryżu! Liczymy na Was wszystkich jutro w Polsce! Jestem z Wami ! #czarnyprotest. Wszyscy jesteśmy zgodni, że aborcja powinna być ostatnim rozwiązaniem. Doświadczenie innych krajów pokazuje, że istnieje tylko jeden skuteczny sposób na ograniczenie aborcji: jest to jej pełna dostępność, połączona z powszechna edukacją seksualną (a nie antyseksualną, jak to ma obecnie miejsce w Polsce) i oraz z dostępnością środków antykoncepcyjnych. Tylko oddanie kobietom pełnej kontroli nad ich seksualnością gwarantuje spadek ilości aborcji. Dlatego wzywamy tzw. przeciwników aborcji: jeśli naprawdę wam zależy na zmniejszeniu ilości aborcji, chodźcie z nami. Wspólnie do tego doprowadzimy. Wiemy jak tego dokonać - napisała Anja Rubik na swoim profilu.