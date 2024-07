Pojawianie się ropnych wyprysków na twarzy może być spowodowane przez zmiany stężenia hormonów we krwi, nieprawidłową dietę lub nieprawidłowo wykonywane zabiegi higieniczne. Skłonność do pojawiania się ropnych wyprysków może też być związana z typem cery. Tego typu zmiany skórne występują często u osób o cerze tłustej. Jak pozbyć się ropnych krost na twarzy?

Ropne pryszcze na twarz - cera tłusta

Wypryski ropne pojawiają się często na skórze, która wydziela dużo łoju. Nadmiar sebum może pojawiać się na skórze całej twarzy lub w tzw. strefie „T”, obejmującej czoło, nos i brodę. Tam, gdzie skóra jest zbyt tłusta, pojawiają się zaskórniki, które z czasem mogą przerodzić się w „pryszcze”, czyli ropne krosty.

Jak pielęgnować cerę tłustą, aby pozbyć się ropnych krost?

Z takiej skóry należy regularnie zbierać nadmiar sebum, np. przy pomocy specjalnych chusteczek kosmetycznych. Dwa razy dziennie należy przemywać ją tonikiem. Warto stosować samodzielnie przygotowane toniki z ziół o działaniu antybakteryjnym, np. pokrzywy i skrzypu polnego.

Naturalne kosmetyki zmyją zanieczyszczenia i nadmiar łoju, zlikwidują też szkodliwe bakterie. Nie usuną natomiast naturalnej lipidowej warstwy ochronnej ani dobrych bakterii, chroniących powierzchnię skóry przed infekcjami.

Warto też 2-3 razy w tygodniu robić peeling, np. cynamonowy lub kawowy.

Przyczyna ropnych pryszczy na twarz - nieprawidłowa dieta

Pojawianiu się ropnych wyprysków na twarzy sprzyja nieprawidłowa dieta: zbyt dużo ciężkostrawnych, tłustych lub smażonych i pikantnych potraw, zbyt duża ilość białka w diecie, za mało płynów, zbyt dużo alkoholu i kawy.

Jak usunąć ropne krosty?

Czasem niewielka zmiana nawyków żywieniowych może znacznie poprawić wygląd cery. Pomocniczo można pić moczopędne, oczyszczające zioła i włączyć do diety produkty zawierające błonnik. Przyspieszą one proces oczyszczania organizmu, na czym zyska cera.

Ropne krosty można wysuszyć, stosując punktowo spirytus salicylowy lub maść cynkową. Nie wolno ich wyciskać, ponieważ wtedy bakterie mogą przenieść się do innych miejsc na skórze i doprowadzić do rozlanego zapalenia skóry.

Choroby wpływające na stan cery

Przyczyna pojawiania się ropnych krost na twarzy, dekolcie i plecach może leżeć w zwiększeniu się stężenia prolaktyny, hormonu produkowanego przez przysadkę mózgową. U kobiet większa ilość prolaktyny wydziela się tuż przed okresem. Z tego względu już na tydzień przed pierwszym dniem cyklu kobiety często obserwują pogorszenie się wyglądu skóry.

Długotrwały nadmiar prolaktyny może świadczyć o chorobach przysadki mózgowej lub niedoczynności tarczycy. Jeśli oprócz krost zauważysz u siebie inne objawy, m.in.: ból piersi, zaburzenia miesiączkowania lub jego zanik, spadek libido, problemy z zajściem w ciążę, nadmierne owłosienie i wahania nastroju, udaj się do lekarza.

Nieprawidłowa higiena twarzy - najczęstsza przyczyna ropnych krost

Przyczyną pojawiania się ropnych krost na twarzy może być nieprawidłowa higiena. Krosty pojawiają się wtedy, kiedy nadmiar sebum nie jest regularnie usuwany z twarzy albo wtedy, gdy niedokładnie zmywa się makijaż. Makijaż koniecznie trzeba dokładnie zmywać z twarzy przed snem.

Powodem ropnych wyprysków może być też zbyt częste mycie twarzy lub używanie do tego toników, mydeł i żeli, które zmywają powłokę ochronną skóry i narażają ją na infekcje bakteryjne. Wiele kosmetyków do twarzy zawiera też chemiczne substancje, które zatykają pory skóry i podrażniają ją. Do substancji takich należą m.in. parabeny (np. ethylparaben, methylparaben, butylparaben) i parafiny (np. isobutane, isoparaffin, petrolatum).

Częste stosowanie takich kosmetyków może doprowadzić do pojawiania się ropnych krost. Najlepiej jest zrezygnować z kosmetyków, które zawierają te substancje, i zacząć stosować kosmetyki naturalne, sporządzone z ziół i naturalnych olejków, niezawierające substancji konserwujących.