Romantyczno-rockowa czy sportowo-elegancka, czyli stylizacja na imprezę

Wieczorne wyjście ze znajomymi do klubu to okazja do zaprezentowania siebie w mniej oficjalnym outficie. Na imprezach królują spodnie rurki, błyszczące szpilki czy koronkowe sukienki koktajlowe. Stylizacja na imprezę musi być wygodna, ale również podkreślać charakter – nie bój się połączyć T-shirtu z żakietem i trampkami.