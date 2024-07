Rajstopy do sandałów, wystające ramiączka od biustonosz, niezgrabna sukienka - Sara Müldner zaliczyła wpadkę! Znana z serialu „Na dobre i na złe’’ aktorka pojawiła się na imprezie „300 wywiadów Michała Misiorka’’ w wyjątkowo nieudanej stylizacji. Miała na sobie czerwoną, odcinaną pod biustem sukienkę z połyskliwego materiału, która nie była najlepiej dopasowana do figury Sary - luźny fason i trudna długość dodały jej kilogramów!

Niestety - sukienka to nie wszystko: aktorka popełniła jedną ze sztandarowych modowych wpadek zakładając rajstopy do odkrytych butów! Poza nielicznymi wyjątkami takie zestawienie jest niedopuszczalne. Czarne, częściowo kryjące rajstopy oraz letnie sandałki z odkrytą piętą, palcami i... widocznym szwem - sami przyznajcie, że wygląda to źle. A może nie?

Sara Müldner na imprezie „300 wywiadów Michała Misiorka’’

Ons.pl

Ons.pl

Sukienka również nie była najlepiej dopasowana...