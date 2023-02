Seriale dla dzieci: 19 produkcji, które zapewnią dobrą rozrywkę!

Prezentujemy produkcje, które opowiadają o świecie syren w „H2O – wystarczy kropla”, przedstawiają losy rudowłosej sieroty w „Ania, nie Anna” oraz w sposób komediowy ukazują realia „Rodzinki od środka”.

„Spytaj Mądroboty” to pierwsza propozycja seriali dla dzieci, która zdobyła dwie nagrody Annie, a na Filmwebie posiada notę 8,4 na 10.

Serial opowiada o StoryBotach, które są ciekawskimi, małymi robotami żyjącymi pod ekranami telewizorów. Każdy odcinek prowadzi Bing, Beep, Bo oraz Boop, którzy należą do Dryżyny 341B. Grupa wyrusza do świata ludzi, odpowiadając na przeróżne pytania dzieci, które codziennie mierzą się z wieloma nowymi ciekawostkami z życia. Pod koniec każdego z odcinków bohaterowie przekazują odpowiedź w formie teledysku.

„Ania, nie Anna” to serial, który otrzymał nagrodę w ramach Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych oraz nominacje do GLAAD Media, Teen Choice oraz Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów. Na Filmwebie posiada 8,2 gwiazdek na 10.

Rodzeństwo Marilla i Mathew Cuthbertowie mieszkają na Zielonym Wzgórzu. Ciężko im jest prowadzić gospodarstwo, więc planują zaadoptować chłopca z sierocińca, by ten im pomagał. Przez pomyłkę rodzeństwu zostaje przysłana rudowłosa Anne Shirley. Chcą ją odesłać, lecz przejęci historią dziewczyny postanawiają tego nie robić. Temperament dziewczyny często pakuje ją w kłopoty oraz poznaje nową przyjaciółkę i chłopaka, który nie będzie jej obojętny.

Serial jest ekranizacją powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” autorstwa Lucy Maud Montgomery.

Kolejną propozycją jest produkcja „Dzieciaki Móżdżaki”, która na Filmwebie posiada notę 7,4 na 10.

Serial skierowany jest przede wszystkim do młodych widzów. Fabuła opiera się na przeprowadzaniu przeróżnych naukowych eksperymentów, które obejmują zagadnienia z: emocji, snów, grawitacji czy motywacji.

„Mali Detektywi” to propozycja, która na Filmwebie posiada 7,3 gwiazdki na 10. Serial otrzymał 2 nominacje do nagród ACCTA za najlepszy program dla dzieci.

Fabuła opowiada o dziecięcej grupie, w której skład wchodzą: chłopiec obeznany z technologią, Ezra Banks, inteligentna początkująca detektyw Maudie Miller, towarzyska Ava Andrikides oraz atletyczny Kyle Klimson. Razem tworzą grupę Inbestigators, czyli agencję detektywistyczną, która rozwiązuje przestępstwa w ich najbliższej okolicy. Wszystkie swoje poczynania opisują później na blogu.

Kolejną propozycją serialu dla dzieci jest „Życie w cuglach”, która na Filmwebie posiada ocenę 7,2 na 10.

Zoe to piętnastolatka, która w wakacje podczas pobytu w stajni Bright Field poznaje konia imieniem Raven. Dziewczynę ze zwierzęciem zaczyna łączyć niesamowita więź, która doda jej sił, by nawiązywać nowe znajomości oraz poradzić sobie z trudnościami, jakich dziewczyna doświadcza.

„Rodzinka od środka” to następna propozycja w zestawieniu, która na Filmwebie posiada notę 7,0 na 10.

Harley Diaz pochodzi z wielodzietnej rodziny - jest środkowym dzieckiem, które posiada aż sześcioro rodzeństwa. Dziewczyna jest niesamowicie zdolna, więc wykorzystuje swoje umiejętności do konstruowania własnych wynalazków, by kierować życiem swoich domowników. Pomysłowość bohaterki często ratuje jej bliskich z opresji, które zdarzają się dosyć często.

Kolejnym serialem dla dzieci jest „Klub opiekunek”, który zdobył dwie nagrody w ramach TCA za wybitny program dla młodego widza. Produkcja na Filmwebie posiada 6,8 gwiazdek na 10. Serial powstał na podstawie serii książek opowiadających o przyjaźniach autorstwa Ann M. Martin o tym samym tytule.

Przyjaciółki Mary-Anne, Kristy, Stacey, Dawn oraz Claudia zakładają swój własny opiekunkowy biznes w miasteczku Stoneybrook w stanie Connecticut. Serial ukazuje gamę inspirujących postaci, jakie autorka książek, Ann M. Martin stworzyła. Wśród nich są bohaterki, które pochodzą z różnych środowisk, posiadają różne światopoglądy oraz temperamenty.

„Nastoletnia agentka” to następna propozycja, która na Filmwebie posiada notę 6,7 na 10. Produkcja dostała 3 nagrody w ramach Kids Choice dla ulubionej aktorki telewizyjnej – Zendayi.

K.C. Cooper to dziewczyna, która jest matematycznym geniuszem i posiada czarny pas w karate. Bohaterka, dowiadując się, że jej rodzice Craig i Kira są szpiegami, postanawia również nim zostać. Dziewczyna ma brata Erniego, który uchodzi na komputerowego geniusza oraz siostrę Judy – robotycznego szpiega.

Kolejną propozycją serialu dla dzieci jest „H2O: Wystarczy kropla”, która zdobyła nagrodę AACTA za najlepsze efekty specjalne. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 6,6 na 10.

Emma, Cleo i Rikki to szesnastoletnie dziewczyny, które mieszkają wśród plaż Gold Coast. Pewnego dnia bohaterki przez przypadek znajdują się na środku morza i dopływają na wyspę Maco, by wezwać pomoc. W trakcie poszukiwania zasięgu Cleo niespodziewanie wpada do jaskini, a Emma i Rikki ruszają jej na ratunek. Dziewczyny próbują wydostać się z groty, w której odnajdują jeziorko. Przyjaciółki postanawiają do niego wskoczyć, by wypłynąć na powierzchnię. Następnego dnia okazuje się, że przy każdym zetknięciu z wodą, bohaterkom wyrasta syreni ogon.

„Garderoba Julie” to propozycja, która na Filmwebie posiada notę 6,6 na 10.

Produkcja ma format edukacyjny i zainteresuje każde dziecko, którego pasją jest taniec, teatr czy sztuka. Jest to serial twórców „Muppetów”, a kukiełki w „Garderobie Julie” przypominają wyglądem znane postacie ze wspomnianej produkcji. W historii wplecione są np. tematy niepełnosprawności. W każdym z odcinków występuje gościnne inne gwiazda, a są to np.: Alec Baldwin, Joshua Bell, Idina Menzel, Josh Groban czy David Hyde Pierce.

Przedostatnią propozycją w rankingu jest „Raven na chacie”, który zdobył 9 nominacji do nagród w ramach: GLAAD Media i Kids Choice. Produkcja posiada na Filmwebie 6,5 gwiazdek na 10.

Raven i Chelsea to przyjaciółki, które po rozwodach mieszkają razem ze swoimi dziećmi w Chicago. Pierwsza z nich jest matką bliźniąt: Bookera i Nii i pracuje jako stylistka psów. Syn kobiety posiada tak samo jak ona dar przepowiadania przyszłości, co często prowadzi do zabawnych sytuacji w ich zwariowanej rodzinie. Druga z przyjaciółek ma syna Leviego, który jako najmłodszy z gromady czasem swoją dojrzałością przewyższa matkę.

Ostatnią propozycją serialu dla dzieci jest „Projekt MC2”, który na Filmwebie posiada notę 6,0 na 10.

Fabuła serialu rozgrywa się w Maywood Glen w stanie Kalifornia. Nastoletnia McKeyla McAlister oraz jej przyjaciółki są tajnymi agentkami. Należą do organizacji NOV8, w której pracują nastolatki różnych narodowości. Ich zadaniem jest ochrona całego świata przed złem.

Dla wielbicieli, którym mało przygód z powyższymi bohaterami, prezentujemy jeszcze kilka propozycji seriali dla dzieci: