W finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" konfrontacja między Ewą i Waldemarem nie przebiegła w przyjacielskich stosunkach. Mama kandydatki rolnika nie wytrzymała i po finale postanowiła opowiedzieć o przykrej wizycie Waldemara u nich w domu. Teraz Waldemar odniósł się do jej słów i jak zawsze, nie gryzł się w język. Tego na pewno się nie spodziewacie!

Emocje w finale 10. edycji miłosnego hitu TVP sięgnęły zenitu. Konfrontacja między Waldemarem i Ewą nie przebiegła najlepiej, a widzowie nie pozostawili na rolniku suchej nitki. Po tym, co wydarzyło się w finale, głos postanowiła zabrać nawet mama Ewy z "Rolnik szuka żony" i opowiedziała o wizycie Waldemara w ich domu. Podobno rolnik namawiał swoją wybrankę, żeby pojawiła się z nim w finale, jednak ona powiedziała, że tego "nie czuła i nie będzie kłamać". Taka odpowiedź miała rozwścieczyć Waldemara, który wybiegł z domu Ewy używając wulgarnych słów. Mama Ewy zaraz po finale "Rolnika" postanowiła zabrać głos i wyznała:

Co za kłamstwa na wizji. Nie mogłam tego słuchać. To jakiś aktor!

Co za kłamstwa na wizji. Nie mogłam tego słuchać. To jakiś aktor!

Zobacz także: Waldemar z "Rolnika" zaskoczył wyznaniem nt. Doroty. Stanie się już niedługo

Teraz Waldemar z "Rolnik szuka żony" znów postanowił umożliwić internautom zadawanie mu pytań na swoim InstaStories. Jedno z nich dotyczyło mamy Ewy - internautka poprosiła, żeby rolnik się odniósł do jej wypowiedzi. Ten nie przebierał w słowach.

Połowę z tego, co napisała, wymyśliła, by pokazać mnie w negatywnym świetle. Byłem z kwiatami, przywitałem się, dałem całej rodzinie kolejne prezenty, bo po rozmowie z Ewą rozżalony i zrezygnowany opuściłem ich dom. Na pewno nie mówiłem słów na k... nie trzasnąłem drzwiami i nie odjechałem z piskiem opon. Ciekawe, bo w tamtym dniu mama Ewy bardzo pochlebnie ze mną rozmawiała, a teraz zmieniła front? Może to ona jest dobrą aktorką?!

— odpowiedział Waldemar.