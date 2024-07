Oryginalne podziękowania dla rodziców powinny przede wszystkim płynąć z serca. Może to być wycieczka, prezentacja multimedialna czy fotografia ślubna. Wspólny taniec przy piosence „Cudownych rodziców mam” U. Sipińskiej wydaje się już bardzo oklepany, zamiast wzruszenia może wywoływać znudzenie. Nietypowe podziękowania dla rodziców zostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników uroczystości.

Oryginalne podziękowania dla rodziców – wczasy lub weekend w SPA

Jeśli fundusze nam na to pozwalają, możemy odwdzięczyć się rodzicom za trud włożony w nasze wychowanie, kupując im wycieczkę lub pobyt w SPA. Jeśli dostaną do ręki bilety, nie ma mowy o wymówkach typu brak urlopu.

Prezentacja multimedialna

Oryginalnym podziękowaniem dla rodziców będzie prezentacja multimedialna, którą należy przygotować co najmniej miesiąc przed ślubem. Powinny się na niej znaleźć zdjęcia pary z dzieciństwa, młodości, okresu narzeczeństwa, a także fotografie rodziców. To wszystko okraszone muzyką, wierszami i podziękowaniami dla rodziców gwarantuje wzruszenie.

Zdjęcia z pleneru

Nietypowym prezentem dla rodziców jest zdjęcie z pleneru – wydrukowane na dużym formacie lub skomponowane jako puzzle. Dobrze zapytać swojego fotografa, czy jest możliwość, aby zdążył z wydrukiem w dniu ślubu. Warto na zdjęciu umieścić datę i podziękowania.

Ręcznie przygotowane albumy

Innym ciekawym pomysłem jest wręczenie rodzicom albumów ze zdjęciami od momentu narodzin do dnia ślubu.

Do oryginalnych podziękowań dla rodziców w dniu ślubu należą także: bilety do teatru, biżuteria, spinka do krawatu, spersonalizowane czekoladki, kosz z upominkami czy karty upominkowe do ulubionych sklepów rodziców.