Łączy ich wiele - obaj są bardzo utalentowani, świetnie śpiewają, mają setki tysięcy fanów, mnóstwo prestiżowych nagród na koncie... A jak jest ze stylem? Dawid Kwiatkowski i Michał Szpak to z pewnością najlepiej ubrani młodzi wokaliści! Na imprezach, spotkaniach z fanami i koncertach zawsze wyróżniają się z tłumu. Michał uwielbia ekstrawagancję, Dawid z kolei sportową elegancję, czasem lubi jednak zaszaleć z kolorem. Obaj na pewno łączy miłość do okularów przeciwsłonecznych, zwłaszcza tzw. lenonków ;) Zobaczcie w naszej galerii ostatnie stylizacje Dawida i Michała i zadecydujcie w naszej sondzie, który z nich lepiej wygląda! My ogłaszamy remis! ;)

