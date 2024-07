Michał Szpak przebił uszy! Gwiazdor pochwalił się metamorfozą na swoim Instagramie. Wygląda jak... Jack Sparrow, a przynajmniej sam tak twierdzi. Jak Wam się podoba? Fani podzielili się w swoich ocenach!

Michał Szpak długo wahał się czy przekłuć uszy. Ostatecznie zdecydował się na ten krok! Artysta jest bardzo zadowolony z efektu:

I did It ! (zrobiłem to!) - cieszy się Szpak.